В Нацполиции дали разъяснения по поводу сноса палаток и задержания митингующих у стен Верховной Рады.

В Нацполиции объяснили, почему сносили палатки и задерживали митингующих

В Нацполиции объяснили, почему сносили палатки и задерживали митингующих

Сотрудники Нацполиции Киева снесли палатки, установленные под зданием Верховной Рады, где проходят протесты представителей националистических организаций против земельной реформы, а также задержали наиболее активных митингующих. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

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“Участники мероприятия не выполняли законных требований правоохранителей, установили на улице Грушевского военные палатки и устроили схватку: двух полицейских доставили в больницу“, - говорится в сообщении.

Как заявили в пресс-центре, в настоящее время полицейские демонтировали палатки. Наиболее активных участников задержали, их доставляют в управление полиции. После получения показаний их действиям будет дана правовая оценка.

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