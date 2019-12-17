В Нацполиции объяснили, почему сносили палатки и задерживали митингующих
Сотрудники Нацполиции Киева снесли палатки, установленные под зданием Верховной Рады, где проходят протесты представителей националистических организаций против земельной реформы, а также задержали наиболее активных митингующих. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
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“Участники мероприятия не выполняли законных требований правоохранителей, установили на улице Грушевского военные палатки и устроили схватку: двух полицейских доставили в больницу“, - говорится в сообщении.
Как заявили в пресс-центре, в настоящее время полицейские демонтировали палатки. Наиболее активных участников задержали, их доставляют в управление полиции. После получения показаний их действиям будет дана правовая оценка.
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