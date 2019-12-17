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В Нацполиции объяснили, почему сносили палатки и задерживали митингующих

Комментариев: 2
В Нацполиции дали разъяснения по поводу сноса палаток и задержания митингующих у стен Верховной Рады.
В Нацполиции объяснили, почему сносили палатки и задерживали митингующих
© t.me
Фото 1/7
  • Скриншот
  • Столкновение полиции с митингующими
  • Столкновение полиции с митингующими
  • Столкновение полиции с митингующими
  • Столкновение полиции с митингующими
  • Столкновение полиции с митингующими
  • Столкновение полиции с митингующими
В Нацполиции объяснили, почему сносили палатки и задерживали митингующих
Скриншот
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Сотрудники Нацполиции Киева снесли палатки, установленные под зданием Верховной Рады, где проходят протесты представителей националистических организаций  против земельной реформы, а также задержали наиболее активных митингующих. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции. 

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“Участники мероприятия не выполняли законных требований правоохранителей, установили на улице Грушевского военные палатки и устроили схватку: двух полицейских доставили в больницу“, - говорится в сообщении.

Как заявили в пресс-центре, в настоящее время полицейские демонтировали палатки. Наиболее активных участников задержали, их доставляют в управление полиции. После получения показаний их действиям будет дана правовая оценка.

Напомним, Активисты разбирают плитку и бьют окна у стен ВР

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Теги: Верховная Рада, Нацполиция, Митинг
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Комментариев (2)
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COZEL    17.12.2019, 16:38
Оценка:  -2
COZEL
ЭТИ СУЧ-АРЫ НАЦИСКИЕ, НОРМАЛЬНЫЙ МИТИНГ В ПОБОИЩЕ, СРА-НЫЕ ПРОВОКАТОРЫ
https://rusvesna.su/n ews/1576574950
thebestdraw    17.12.2019, 16:25
Оценка:  +3
thebestdraw
а когда митинговали перед нормандской встречей, то почему не задерживали?
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