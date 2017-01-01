Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Харьковщине перекрыли крупный канал контрабанды в РФ

Комментариев: 0
Предварительно, задержанные являются жителями российского Белгорода. Примерная сумма контрабандного конфискованного товара - более 10 млн гривен.
Товар переправлялся в РФ без таможенного контроля
Товар переправлялся в РФ без таможенного контроля
пресс-центр Госпогранслужбы
 
В Харьковской области правоохранители разоблачили схему контрабанды в Россию.
 
Об этом сообщается на сайтах Госпогранслужбы и прокуратуры.
 
Установлено, что группа лиц, предварительно жители российского города Белгорода, организовали в Харькове "логистический центр" и принимали заказы на доставку товаров вне таможенного контроля.
 

Читай также: В РФ пытались переправить контрабандой запчасти к Ан-72 и АН-74

В специальных складских помещениях в Харькове хранили товар, который впоследствии передавался курьерам, которые незаконно перемещали его через границу в Россию. В дальнейшем такие контрабандные "пакеты" уже на территории РФ доставлялись конечным получателям преимущественно почтовыми компаниями-перевозчиками.
 
Во время обысков нашли более 100 ящиков и 400 мешков, где находились товары бытового назначения, предназначенные для адресатов из разных регионов Российской Федерации, а также документы, являющиеся доказательствами противоправной деятельности.
 
 

Читай также: В Харькове контрразведка СБУ задержала боевика "ЛНР"

Общий вес изъятого составляет более 6000 кг (предметы одежды, обувь, рыболовные принадлежности, бижутерия, косметические изделия, часы, принадлежности для курения табака, грецкие орехи, горюче-смазочные материалы, компьютерная техника). По предварительной оценке общая стоимость изъятого товара может достигать более 10 млн грн.
 
Сейчас в суд направлено ходатайство об аресте указанного имущества и продолжаются следственно-розыскные действия, направленные на установление всех участников противоправной деятельности.
 
Как сообщалось, также ранее была раскрыта схема вывоза контрабандой оборудования для ВМФ РФ.
 
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram
Поделись:
Теги: Россия, Харьковская область, контрабанда, пограничники
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь