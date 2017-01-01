Дело Шеремета: сослуживцы верят в невиновность Антоненко
В Силах Специальных операций верят в невиновность Андрея Антоненко и будут ходатайствовать о переведении его под домашний арест. Об этом на своей странице в Facebook написал начальник пресс-службы ССО Алексей Никифоров.
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На сборах руководства ССО было принято решение передать в Печерский суд ходатайство о смягчении меры пресечения для Антоненко в виде перевода под домашний арест.
Сержант Андрей Антоненко находится в штате ССО с 2017 года по нынешнее время. При этом он не занимал должности, которая предусматривают выполнение боевых задач в зоне проведения АТО. Антоненко находился в группе внутренней коммуникации ВСУ.
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В командовании ССО рассчитывают на объективные, беспристрастные действия следствия, готовы всячески содействовать расследованию. Однако чисто с человеческой точки зрения, а не с позиции чиновников, верим в невиновность нашего военнослужащего. Надеемся, в ближайшее время ее докажет суд, - отметил Антоненко.
Напомним, Музыкант Андрей Антоненко написал краткое обращение к украинцам и маме Шеремета.
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