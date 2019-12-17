Осуждены двое руководителей экстремистской группировки

Мужчины содействовали следствию и получили условные сроки.

Двое руководителей незаконной парамилитарной группировки “Украинская Народная (Национальная Армия) были осуждены решением Святошинского райсуда Киева. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

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За содействие следствию, мужчины получили условные сроки.



“Оперативники спецслужбы установили, что участники объединения планировали и готовились к захвату административных помещений органов государственной власти, покушений на жизнь государственных деятелей во время проведения предвыборной кампании 2019 года. Они также рассматривали возможность проведения диверсий на объектах критической инфраструктуры. Преступные действия злоумышленники планировали осуществить по всей территории Украины“, - отметили в СБУ.

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Сообщается, что во время обысков был изъят целый арсенал: 2 противотанковых гранатомета, 1,5 кг взрывчатки, 2 самодельных взрывных устройства, 7 единиц автоматического и полуавтоматического оружия, 9 пистолетов и револьверов различных систем, более 3 тысяч боеприпасов.

Напомним, Под Днепром разоблачили антиукраинских интернет-пропагандистов

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