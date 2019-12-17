Он пытался взорвать емкости с хлором.

Готовил особо опасный теракт: Под Харьковом диверсанту дали 5 лет

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Готовил особо опасный теракт: Под Харьковом диверсанту дали 5 лет

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Лозовский горрайонный суд Харьковской области вынес приговор мужчине, который пытался совершить взрыв на комплексе водоподготовки “Днепр“ КП “Харьковводоканал“. Об этом сообщает Пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

В июне текущего года сотрудники СБУ под процессуальным руководством прокуратуры области задержали на горячем жителя Харьковской области, который готовил теракт. Он намеревался взорвать емкости с хлором, который используется для обеззараживания воды.

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Во время судебного разбирательства обвиняемый в полном объеме признал свою вину в совершении оконченного покушения на совершение террористического акта. 11 декабря 2019 суд вынес приговор, которым мужчину осудили на пять лет лишения свободы без конфискации имущества.

Напомним, суд закрыл дело против трех экс-нардепов “Партии Регионов“. От ответственности освобождены бывшие нардепы Александр Ефремов, Сергей Гордиенко и Александр Стоян.

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