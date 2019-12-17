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У Авакова назвали число пострадавших полицейских в ходе митингов

Комментариев: 5
В ходе столкновений под стенами Верховной Рады травмы получили 17 представителей правопорядка.
Зорян Шкиряк
Зорян Шкиряк
facebook.com

В ходе митингов под стенами Верховной Рады пострадали 17 полицейских и были задержаны 26 митингующих. Об этом сообщил советник министра МВД Украины Зорян Шкиряк в эфире телеканала “НАШ“

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“На данном этапе у нас 17 пострадавших правоохранителей, двое из которые находятся в медицинских учреждениях. Я думаю, что эта цифра может меняться. И 26 задержанных правонарушителей“, - сообщил Шкиряк.

Напомним, Активисты разбирают плитку и бьют окна у стен ВР

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Теги: Полиция, митинги, Киев
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Комментариев (5)
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Крым-Украина    17.12.2019, 18:02
Оценка:  0
Крым-Украина
Окружить ЗРаду и удерживать их на одной воде и куске хлеба один месяц. Пускай побудут поближе к Народу и почусивуют как люди живут. Заодно, и жир и вторые подбородки исчезнут.
fkrfyfan    17.12.2019, 18:00
Оценка:  -3
fkrfyfan
Непальский всё никак не отсосётся от кормушки мвд
Крым-Украина    17.12.2019, 17:59
Оценка:  0
Крым-Украина
А почему нет пострадавших депутатов, так Дубинский и Арахамия , например?
Vasya_iz_Ivanovo    17.12.2019, 17:43
Оценка:  -2
Vasya_iz_Ivanovo
На фото лицо элиты Украинства?
VVTF2wtf_uebok    17.12.2019, 17:47
Оценка:  -3
VVTF2wtf_uebok
Да это всем известный чувак, два в одном: и Зарян и Шкуряк))))
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