У Авакова назвали число пострадавших полицейских в ходе митингов

В ходе столкновений под стенами Верховной Рады травмы получили 17 представителей правопорядка.

В ходе митингов под стенами Верховной Рады пострадали 17 полицейских и были задержаны 26 митингующих. Об этом сообщил советник министра МВД Украины Зорян Шкиряк в эфире телеканала “НАШ“.

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“На данном этапе у нас 17 пострадавших правоохранителей, двое из которые находятся в медицинских учреждениях. Я думаю, что эта цифра может меняться. И 26 задержанных правонарушителей“, - сообщил Шкиряк.

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