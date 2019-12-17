В Слуге народа назвали протесты под Радой "спектаклем"

Лидер фракции СН считает, что протесты под парламентом не связаны с земельной реформой. Происходящее он назвал "спектаклем".

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Лидер фракции Слуги народа Давид Арахамия прокомментировал протесты под зданием Верховной Рады и назвал их спектаклем, пишет во вторник, 17 декабря, LB.

По его мнению, это делалось для срыва заседание из-за нежелания голосовать за законы о снятии неприкосновенности и по янтарю.

Сегодня не было на повестке дня ничего про землю. Но было кое-что другое. В частности, снятие депутатской неприкосновенности. И вы видите, кто вышел и заблокировал трибуну. Кто-то очень-очень не хочет, чтобы была отменена депутатская неприкосновенность. Это первое, - сказал он журналистам в кулуарах парламента.

Еще Арахамия ракрыл план Рады на неделю. Он отметил, что запланирован законопроект о легализации янтаря.

Нам говорят, что не будет вам никакого янтаря, будем блокировать и делать все угодно, - сказал Арахамия.

Еще он рассказал о законопроекте, который предусматривает выплаты одиноким пенсионерам возрастом больше 80 лет и сиротам.

То, что сегодня происходит, никак не связано с землей. Это просто, на мой взгляд, спектакль, чтобы сорвать сегодняшнее заседание Верховной Рады, - сказал Арахамия.

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Как известно, под Радой 17 декабря прошла серия протестов, в которой приняли участие и противники земельной реформы. По последним данным, задержаны 26 активистов. Были также столкновения с полицией.

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