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В Слуге народа назвали протесты под Радой "спектаклем"

Комментариев: 7
Лидер фракции СН считает, что протесты под парламентом не связаны с земельной реформой. Происходящее он назвал "спектаклем".
Арахамия связывает протесты с нежеланием некоторых политсил снимать неприкосновенность
Арахамия связывает протесты с нежеланием некоторых политсил снимать неприкосновенность
liga.net

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Лидер фракции Слуги народа Давид Арахамия прокомментировал протесты под зданием Верховной Рады и назвал их спектаклем, пишет во вторник, 17 декабря, LB.

По его мнению, это делалось для срыва заседание из-за нежелания голосовать за законы о снятии неприкосновенности и по янтарю.

Сегодня не было на повестке дня ничего про землю. Но было кое-что другое. В частности, снятие депутатской неприкосновенности. И вы видите, кто вышел и заблокировал трибуну. Кто-то очень-очень не хочет, чтобы была отменена депутатская неприкосновенность. Это первое, - сказал он журналистам в кулуарах парламента.

Еще Арахамия ракрыл план Рады на неделю. Он отметил, что запланирован законопроект о легализации янтаря.

Нам говорят, что не будет вам никакого янтаря, будем блокировать и делать все угодно, - сказал Арахамия.

Еще он рассказал о законопроекте, который предусматривает выплаты одиноким пенсионерам возрастом больше 80 лет и сиротам.

То, что сегодня происходит, никак не связано с землей. Это просто, на мой взгляд, спектакль, чтобы сорвать сегодняшнее заседание Верховной Рады, - сказал Арахамия. 

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Как известно, под Радой 17 декабря прошла серия протестов, в которой приняли участие и противники земельной реформы. По последним данным, задержаны 26 активистов. Были также столкновения с полицией.

 

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Теги: протесты, Верховная Рада, Слуга народа, Давид Арахамия
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Комментариев (7)
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dikrava    17.12.2019, 18:13
Оценка:  +2
dikrava
Спектакль? Клоуны во своем видят спектакли. Фракция Слуга не нашего народа-вот будет правильное название этих дебилов.
Крым-Украина    17.12.2019, 18:10
Оценка:  +1
Крым-Украина
Вы посмотрите на его кругленькие ,араХАМские глазики. Он унижает народ Украины.
Крым-Украина    17.12.2019, 18:09
Оценка:  0
Крым-Украина
Арахамия - Гражданин Израиля и никогда не будет работать на благо народа Украины,только наоборот.
Крым-Украина    17.12.2019, 18:07
Оценка:  +1
Крым-Украина
Хороший Спектакль будет,когда АраХАМия ,Дубинский и Коломойский будут висеть на Майдане.
Только тогда другие будут боятся и уважать народ.
Крым-Украина    17.12.2019, 18:03
Оценка:  0
Крым-Украина
.Окружить ЗРаду и удерживать их на одной воде и куске хлеба один месяц. Пускай побудут поближе к Народу и почусивуют как люди живут. Заодно, и жир и вторые подбородки исчезнут.
ВыВсеВрети    17.12.2019, 18:01
Оценка:  +4
ВыВсеВрети
этот чел такой смешной!!!!...ему не нужно даже рот открывать!....))))))))
Lyonya-Space    17.12.2019, 18:00
Оценка:  +6
Lyonya-Space
Овощь и ко тоже когда-то так считали. Не досчитались, однако!
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