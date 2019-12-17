Министр Милованов высказался в поддержку продажи земли иностранцам

Глава Минэкономики не видит зла в продаже украинской земли иностранцам и назвал более серьезную проблему.

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Глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов не считает большой проблемой доступ иностранцев к рынку земли в Украине. Об этом он сообщил во время открытого пресс-марафона на тему земельной реформы, передает УНН.

Я лично не согласен с тем, что иностранцы – зло для украинской сельскохозяйственной отрасли. Я считаю, что большим злом являются те бандюги, которые сегодня крадут государственную землю, обрабатывают ее втихую и не позволяют украинской экономике развиваться. Я считаю, что нам нужно перейти к цивилизованному рынку земли, когда понятно, кто собственник, кто инвестор. И чтобы собственники земли были заинтересованы в ее долгосрочном развитии, – заявил он.

Напомним, сегодня под Верховной Радой активисты провели масштабную акцию протеста против рынка земли. Представители Нацкорпуса озвучили ряд требований властям: продолжить мораторий на продажу земли, провести всеукраинский референдум по этому вопросу, а также обеспечить выкуп паев государством по рыночной цене для тех, кто хочет продать свою землю.

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