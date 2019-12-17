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Министр Милованов высказался в поддержку продажи земли иностранцам

Комментариев: 6
Глава Минэкономики не видит зла в продаже украинской земли иностранцам и назвал более серьезную проблему.
Милованов прокомментировал модель рынка земли
Милованов прокомментировал модель рынка земли
facebook.com/mineconomdev

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Глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов не считает большой проблемой доступ иностранцев к рынку земли в Украине. Об этом он сообщил во время открытого пресс-марафона на тему земельной реформы, передает УНН.

Я лично не согласен с тем, что иностранцы – зло для украинской сельскохозяйственной отрасли. Я считаю, что большим злом являются те бандюги, которые сегодня крадут государственную землю, обрабатывают ее втихую и не позволяют украинской экономике развиваться. Я считаю, что нам нужно перейти к цивилизованному рынку земли, когда понятно, кто собственник, кто инвестор. И чтобы собственники земли были заинтересованы в ее долгосрочном развитии, – заявил он.

Напомним, сегодня под Верховной Радой активисты провели масштабную акцию протеста против рынка земли. Представители Нацкорпуса озвучили ряд требований властям: продолжить мораторий на продажу земли, провести всеукраинский референдум по этому вопросу, а также обеспечить выкуп паев государством по рыночной цене для тех, кто хочет продать свою землю.

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Теги: Минэкономики, Земля, иностранцы, Рынок земель, Тимофей Милованов
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Комментариев (6)
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Путин_xyйло    17.12.2019, 21:06
Оценка:  +2
Путин_xyйло
Миловановская "рЫформа": - продать землю + обложить налогом! Бюджет наполнен, можно получать премию.
YSL    17.12.2019, 21:06
Оценка:  -3
YSL
Это про каких бандюков он глаголит?
Путин_xyйло    17.12.2019, 21:07
Оценка:  +2
Путин_xyйло
Походу тех что в Трускавце "учились"!
ВосставшийИзБана    17.12.2019, 20:39
Оценка:  +6
ВосставшийИзБана
Давайте Милованова продадим иностранцам на органы, а деньги раздадим больным пенсионерам.
MNI1957    17.12.2019, 20:16
Оценка:  +4
MNI1957
закопать сучку,в этой земле
kharchuk    17.12.2019, 20:14
Оценка:  +1
kharchuk
USA Person (Милованов), люди Сороса, звісно вони зацікавлені продати Українську Землю! Але Народ, землю не продать і покаже велику "Дулю" американцям!
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