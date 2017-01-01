Пожар в Одессе: полиция назвала главную версию

Главной версией полицейские считают неисправность электропроводки.

Одесские полицейские назвали основную версию пожара, который произошел на улице Троицкой в Одессе.

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Об этом во время брифинга рассказал глава Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех, сообщает odessa.online.

По словам Беха, основной версией является неисправность электропроводки. Между тем, это не окончательное заявление. Эта версия может стать единственной только после окончания всех предварительных экспертиз, в том числе пожарно-технической.

В здании на Троицкой с самого утра работают эксперты из Киева. Личности всех погибших во время пожара предварительно установлены, и со следующей недели тела после ДНК-экспертиз начнут выдавать родственникам для похорон, - отметил глава ГУ НП в Одесской области.

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Также известно, что в ближайшее время копы получат результаты экспертиз, которые констатируют, подлежит ли восстановлению здание на Троицкой.

На данный момент здание круглосуточно охраняют полицейские и нацгвардейцы. В доме продолжаются следственные действия. Движение по улице Троицкой будет перекрыто до выяснения технического состояния здания.

Напомним, бесплатный кофе для пожарных в Одессе оказался фейком. За напиток, который раздавали спасателям в ночь пожара, платило управление торговли муниципалитета.

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