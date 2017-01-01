У Зеленского рассказали, кто не попадет в список на обмен

Амнистия не должна касаться сепаратистов, которые совершили военные преступления на Донбассе, сообщил Антон Кориневич.

Амнистия для обмена пленными не может быть применена к тем, кто совершил военные преступления, преступления против населения и серьезные нарушения прав человека. Об этом сообщил представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, председатель рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Комиссии по вопросам правовой реформы Антон Кориневич, передает УНИАН.

"Вопрос амнистии важен, и так или иначе он появится, но мы в рабочей группе понимаем, что мы об амнистии не можем говорить, когда мы говорим о совершении военных преступлений, преступлений против человечности, когда мы говорим о других серьезных нарушениях прав человека. Ни амнистия, ни помилование, ни другие процедуры в таких случаях применяться не могут", - отметил Кориневич.

Что касается в целом ответственности лиц, сотрудничавших с незаконными вооруженными формированиями или оккупационной администрацией на Донбассе, по словам Кориневич, этот вопрос является более комплексным.

"Это вопрос нескольких нормативно-правовых актов, которые должны быть приняты во исполнение этих положений. Мы готовы с этим работать", - сказал он.

"Амнистия не для 100%, те, кто совершали серьезные преступления, безусловно, не могут быть амнистированы. Это то, от чего мы должны отталкиваться, и то, что мы должны учитывать", - подчеркнул Кориневич.

Он отметил, что есть люди, которые так или иначе живут на временно оккупированной территории, работают там, и они не имеют прямого отношения к оккупационной администрации и незаконным вооруженным формированиям.

"Очевидно, вопрос об их ответственности мы ставить не можем и не будем, а есть люди, которые возглавляют какие-то "органы", которые совершали деятельность в ущерб территориальной целостности и суверенитета Украины. Это уже другой вопрос", - подчеркнул он.

"Те лица, которые являются преступниками, которые совершали действия в ущерб Украине, которые в 2014 году поднимали эти все процессы на различных наших территориях, мы должны так или иначе поднимать вопрос о привлечении их к ответственности", - резюмировал Кориневич.

Ранее СМИ сообщили, что в Париже договорились об обмене пленными.

Позже Зеленский сообщил, что в результате обмена 72 человека могут вернуться домой. Обмен удерживаемыми лицами будет проходить в три этапа, на первом могут вернуться 72 человека.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet