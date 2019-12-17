В "ДНР" заявили, что не намерены считаться с мнением переселенцев

Пушилин прокомментировал идею включения переселенцев в переговорную группу по Донбассу.

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Главарь квазиреспублики “ДНР“ Денис Пушилин отверг предложение Украины включить в состав переговорной группы по урегулированию конфликта на Донбассе переселенцев, которые уехали на контролируемую Украиной территорию. Об этом сообщают пропагандистские ресурсы оккупантов.

По словам Пушилина, он не считает нужным считаться с мнением тех, кто не захотел жить на подконтрольных псевдо-республикам территориях и уехал на свободную часть Украины.

О чем может говорить президент Украины (на переговорах в Минске – ред.) с жителями, сбежавшими от пуль и взрывов, посылаемыми своей же армией? И кто, собственно, эти люди? Олигархи, бросившие предприятия с тысячами работников на произвол судьбы? Говорить нужно с жителями, которые живут в блокаде шестой год, шестой год теряют близких, а украинские снаряды разрушают их имущество, — заявил Пушилин.

Напомним, в команде Зеленского заявили о намерении добиваться обновления “представителей Донбасса“ в Минске. Киев хочет, чтобы оккупированный Донбасс представляли в том числе переселенцы, покинувшие ОРДЛО, но сохранившие там имущество.

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