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В "ДНР" заявили, что не намерены считаться с мнением переселенцев

Комментариев: 14
Пушилин прокомментировал идею включения переселенцев в переговорную группу по Донбассу.
Главарь "ДНР" Денис Пушилин назвал беженцев "олигархами"
Главарь "ДНР" Денис Пушилин назвал беженцев "олигархами"
УНИАН

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Главарь квазиреспублики “ДНР“ Денис Пушилин отверг предложение Украины включить в состав переговорной группы по урегулированию конфликта на Донбассе переселенцев, которые уехали на контролируемую Украиной территорию. Об этом сообщают пропагандистские ресурсы оккупантов.

По словам Пушилина, он не считает нужным считаться с мнением тех, кто не захотел жить на подконтрольных псевдо-республикам территориях и уехал на свободную часть Украины.

О чем может говорить президент Украины (на переговорах в Минске – ред.) с жителями, сбежавшими от пуль и взрывов, посылаемыми своей же армией? И кто, собственно, эти люди? Олигархи, бросившие предприятия с тысячами работников на произвол судьбы? Говорить нужно с жителями, которые живут в блокаде шестой год, шестой год теряют близких, а украинские снаряды разрушают их имущество, — заявил Пушилин.

Напомним, в команде Зеленского заявили о намерении добиваться обновления “представителей Донбасса“ в Минске. Киев хочет, чтобы оккупированный Донбасс представляли в том числе переселенцы, покинувшие ОРДЛО, но сохранившие там имущество.

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Теги: ДНР, Пушилин, переселенцы, конфликт на Донбассе
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Комментариев (14)
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Coюзник    17.12.2019, 19:17
Оценка:  +3
Coюзник
Кстати в тему Янык ведь тоже "переселенец" этот окурок тоже его мнение не интерисует???
krolikoff_net    17.12.2019, 19:16
Оценка:  +2
krolikoff_net
Командуем оккупантами в ОРДЛО зам командующий сухопутными войсками на россии -генерал Ленцов. Пушили это никто, дырка от бублика , который съел кремлевский Сурков.
Григорич    17.12.2019, 18:51
Оценка:  -6
Григорич
в Нормандский формат, к Зеленскому нужно было привезти Януковича )) в выборах укропрезидента не участвовали миллионы граждан Украины, зачем Путин с ним разговаривает ???
CasperW    17.12.2019, 19:05
Оценка:  +2
CasperW
Согласен с вами на 146%, научите нас, как правильно.
Григорич    17.12.2019, 19:11
Оценка:  -2
Григорич
правильно просто увести карателей с Донбасса и войне конец..
CasperW    17.12.2019, 19:15
Оценка:  +3
CasperW
Но ведь ихтамнет! И хотя их видно за спинами женщин и детей (как и предсказывал главный Каратель, велики Put_in), но ни одного документа нет, где было бы сказано, что туда отправляются каратели. Родина этих карателей блокирует все резолюции ООН, лишь бы оправдать этих карателей.
Coюзник    17.12.2019, 19:06
Оценка:  +1
Coюзник
Януковича в наручниках ... как подарок???
Григорич    17.12.2019, 19:09
Оценка:  -2
Григорич
В каких наручниках и за что ??? ЕЭС сняли санкции с Януковача, ты разве не знал ?? Б.М. писал тут даже..
Coюзник    17.12.2019, 19:15
Оценка:  +3
Coюзник
А ЕС здесь причем россиянин??? С него все началось ??? Он как президент (бывший) должен был отвечать за то что он сделал, а он как вор спасал награбленное ... и дал деру как последний фраер
WTF2wtf    17.12.2019, 18:39
Оценка:  +6
WTF2wtf
Как подгорает у этого МММщика-кидалы, которого российские оккупанты поставили говорящей головой в оккупированном Донецке ... само собой для него полтора миллиона беженцев с Донбасса от российской оккупации не люди, оно само даже в чужом отжатом доме живет, оно только на отжиме у местных и жиреет
Coюзник    17.12.2019, 18:25
Оценка:  +7
Coюзник
т.е. мирные граждане, которые не захотели что бы из-за их спин стреляли Путинские наемники и ухали на мирную територию стали "олигархами " ...
Coюзник    17.12.2019, 18:27
Оценка:  +4
Coюзник
А те граждане которые переселились на мирную территорию РФ ... с ними это недомерок тоже не намерен считаться???
TarasChuprynka    17.12.2019, 18:24
Оценка:  +7
TarasChuprynka
Поки що з пушиліним не рахується ніхто - ні Україна, ні Росія, ні Європа. Надувати щоки йому марно.
CasperW    17.12.2019, 19:01
Оценка:  +2
CasperW
Так йому і не потрібно, щоб з ним рахувались країни. Він клієнтів в МММ 2020 таким чином заманює, на все інше йому начхати
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