ЕС предъявили Украине новую торговую претензию

В ЕС жалуются на нехватку возмещения НДС для экспортеров соевых бобов и семян, а также говорят, что Киев не откликнулся на предложения о сохранении лесов от вырубки.

Евросоюз заявил о новом нарушении Украиной торговых соглашений Украины. Об этом сообщает Европейская правда во вторник, 17 декабря.

"Еще один торговый барьер - это нехватка возмещения НДС для экспортеров соевых бобов и семян, и это до сих пор не решено", - говорится в ежегодном отчете о выполнении Соглашения об ассоциации.

Отмечается, что данная проблема добавилась к проблеме леса-кругляка. На вопросе леса-кругляка ЕС остановился подробнее, подчеркнув, что предлагал Украине приемлемые, по мнению европейских чиновников, пути выхода из кризиса - "конкретные предложения, касающиеся сохранения лесов", однако Киев не откликнулся на эти предложения.

Также ЕС выступил с критикой действий Киева в сфере защиты интеллектуальной собственности, где Брюссель констатирует "ограниченный прогресс".

"Многие законопроекты, представленные правительством как часть пакета реформ в сфере интеллектуальной собственности, содержат проблематичные положения, которые правительство должно пересмотреть", - говорится в отчете.

Напомним, что ранее премьер анонсировал обновление Соглашения об ассоциации с ЕС. Кабмин сделает все необходимое, чтобы следующий год стал максимально успешным для Украины с точки зрения европейской интеграции, подчеркнул Алексей Гончарук.

Также в ЕС заявили, что Украина не выполнила обязательства для транша. Украина не выполнила два условия для получения транша четвертой программы макрофинансовой помощи Евросоюза.

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