Мужчину подозревают в попытке убить судью, также проверяется его причастность к другим преступлениям.

В Ровно полицейские обнаружили крупный арсенал оружия и боеприпасов в гараже местного жителя, которого подозревают в покушения на судью. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что правоохранители задержали 45-летнего местного жителя, которого подозревают в покушении на судью, поджоге авто и хранении оружия.

В его гараже обнаружили: 70 корпусов гранат и запалов к ним, 27 электродетонаторов, шесть тротиловых шашек, четыре с половиной кг тротила, два кг пластида, одно самодельное радиоуправляемое взрывное устройство, 11 РПГ, 28 ВОГ, один подствольный гранатомет, 16 пистолетов, пять револьверов, четыре пистолета-пулемета, восемь автоматов Калашникова, пять винтовок, одна СВД, одно гладкоствольное ружье и более 10 000 патронов разных калибров.

Сейчас проверяется его причастность к ряду других возможных преступлений, а также устанавливается круг причастных лиц.

Cмотрите фотогалерею: У жителя Ровно обнаружили 10 тысяч единиц оружия и боеприпасов

Ранее сообщалось, что на Донбассе у пенсионера изъяли 17 единиц оружия, семь упаковок с патронами калибра 7,62 мм и еще около 180 патронов различного калибра.

А в Киевской области правоохранители провели обыск в рамках расследования о незаконном обращении с оружием и обнаружили 10 пистолетов и почти полторы тысячи патронов.

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