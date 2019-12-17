Предпремьерный показ. Кому выгодно дело Шеремета

Следствие назвало подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Эхо было таким, что даже итоги Нормандского саммита ненадолго отошли на второй план.

На встрече «нормандской четверки» в Париже Владимир Зеленский, по сути, договорился «продолжать договариваться» по поводу урегулирования конфликта на Донбассе. Но рассказала «нормандская встреча» кое-что и о внутренней украинской политике, пишет Валерий Литонинский.

В частности, Президент взял с собой в Париж в составе официальной делегации министра внутренних дел Арсена Авакова. Это удивило многих, но лишь подчеркнуло рост влияния вечного министра-силовика в новой конфигурации власти. Более того, Аваков превратился чуть ли не в главного ньюсмейкера в Елисейском дворце. Пока пресс-служба Президента Украины молчала, министр активно комментировал ход переговоров и делился инсайдами. А потом он вышел в люди уже в Киеве — и по совсем другому поводу, впрочем, очень громкому.

ДЕЛО ЧЕСТИ

13 декабря Аваков собрал срочный брифинг по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета. Главным гостем на этой презентации стал Зеленский. Зачем позвали самого Президента на важную, но все же по частному поводу пресс-встречу? Предположим, ради того, чтобы обозначить более весомые амбиции.

Шеремета подорвали в центре Киева в июле 2016 года. Уже прошлая украинская власть называла расследование его убийства делом чести, но за три года видимого продвижения в поиске преступников не было отмечено. Корреспондент писал об этом в ноябре (см. №21). Перед Президентом Зеленским полиция тоже отчитывалась о ходе следствия, так как в июле общественность бурно отметила трехлетие покушения и задала главе государства неудобные вопросы. Но и тогда полиция не могла похвастаться какими-то ощутимыми результатами.

И тут неожиданно случился прорыв. Полицейские назвали сразу пять подозреваемых в убийстве журналиста. По версии следствия, в так называемую преступную группировку входили Андрей Антоненко, Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Владислав и Инна Грищенко. Все они тем или иным образом связаны с боевыми действиями на Донбассе, добровольческим движением, то есть их можно отнести к той самой патриотически настроенной части общества.

Организатором убийства полиция называет музыканта — добровольца Антоненко. Кандидат медицинских наук, детский хирург и волонтер Кузьменко якобы закладывала бомбу под автомобиль Шеремета и приводила ее в действие. Военная медсестра Дугарь, по версии следствия, проводила разведку перед совершением преступления, фотографируя камеры наблюдения возле дома журналиста, а добровольцы супруги Грищенко, с позывными Буча и Пума, якобы собрали бомбу.

EPA Музыкант Антоненко в суде

Задержала полиция сначала именно супругов Грищенко, по подозрению якобы в совершении другого преступления. Кузьменко, Антоненко и Дугарь приходили на суды поддерживать Инну и Владислава — так правоохранители и установили связи между ними. Феерично: пойдете морально поддержать кого-то — готовьтесь получить подозрение.

В полиции говорят, что Антоненко и Кузьменко идентифицировали как пару людей, которые попали на видеокамеры при закладке бомбы под авто Шеремета, — благодаря походке, принтам на одежде и отключенным телефонам в этот день. Ссылались на заключения каких-то британских экспертов. Хорошо, что не на британских ученых. В конечном итоге представленные полицией доказательства вызвали не доверие, а волну язвительных комментариев.

А что с мотивами покушения? В подозрении Антоненко написано, что он «увлекся ультранационалистическими идеями, культивировал величество арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности, стремился сделать свои взгляды объектом внимания общественности». В украинских социальных сетях эта фраза уже превратилась в мем. Работа полиция вызывает хохот, одним словом.

EPA Хирург Кузьменко в суде

И это еще толком не начали предъявлять алиби. Например, Антоненко говорит, что в день убийства был в Ворзеле, чему есть свидетели. У медсестры Дугарь вообще есть справка о том, что она все лето 2016 года, с июня по сентябрь, находилась на Донбассе в военном госпитале. А по данным полиции, камеры видеонаблюдения зафиксировали ее 15 и 18 июля 2016 года возле дома Шеремета, за несколько дней до убийства.

Но суд на эти и другие несоответствия внимания не обратил. Антоненко и Кузьменко на два месяца отправили в СИЗО, супруги Грищенко уже давно там, а Дугарь будет под круглосуточным домашним арестом.

Фактически судебные заседания над фигурантами дела Шеремета вылились в стихийные митинги с участием ветеранов АТО и волонтеров, которые винили следствие в предвзятости, а власть — в войне против патриотов.

Министр внутренних дел говорит, что полиция представила общественности не больше 10% доказательств, а заказчиков убийства еще назовут. В ответ получил массу язвительных комментариев. Ему еще припомнили, как в деле Екатерины Гандзюк сначала появились «железно установленные» подозреваемые, а потом на скамье подсудимых оказались совсем другие, уже реальные фигуранты.

Аваков совсем не убедил общество, но, похоже, убедил главного зрителя этого представления — Зеленского, который наблюдал за брифингом об успехах следствия в деле Шеремета из первого ряда.

СНОВА НА КОНЕ

Зачем Президенту было присутствовать на подобном мероприятии, да еще и в роли гостя? Это так и осталось загадкой. Вариантов на самом деле два. В команде Президента говорили, что сохраняют Авакова во главе МВД с испытательным сроком в полгода. И тут в конце этого самого периода доблестный министр предъявляет раскрытие резонансного преступление. От прямого вопроса о связи между сохранением Авакова во власти и отчетом о поимке подозреваемых в громком деле и министр, и Президент отмахнулись.

EPA Зеленский пришел на брифинг Авакова

Второй повод — очередной шаг Авакова к следующей карьерной ступеньке. В последнее время он явно набирает аппаратный вес и политическое влияние. По сути, министр внутренних дел превратился чуть ли не в главного советника Президента по вопросам безопасности. Роль «главного по обороне» Аваков примеряет на себя и публично. Именно он первым сообщил о созыве заседания СНБО перед саммитом в Париже, он первый от власти отвечает на российские выпады, как то недавнее заявление представителей Госдумы о том, что Украина «может потерять несколько областей».

В команде Зеленского надеялись контролировать Авакова и уменьшить его влияние внутри министерства. Вместо этого министр сменил заместителей на своих же людей и подружился с ближайшим окружением Президента, например, с его помощником Сергеем Шефиром. По сути, Аваков гораздо влиятельнее премьер-министра Алексея Гончарука. Главой Кабмина вообще многие недовольны. И как раз министра внутренних дел снова пророчат в премьеры.

СКАЖИ МНЕ, КТО ТВОЙ ДРУГ

Точно был бы не против такой рокировки еще один друг министра — бизнесмен Игорь Коломойский. Свои хорошие отношения Игорь Валерьевич и Арсен Борисович особо и не скрывают, а бизнесмен их называет «боевым содружеством».

Вместе с тем Зеленский все больше отдаляется от Коломойского. Украина достигла соглашения с МВФ о новой трехлетней программе сотрудничества, в рамках которой Киев может получить $5,5 млрд. О договоренностях стало известно после разговора Зеленского с директором-распорядителем фонда Кристалиной Георгиевой. Пока это больше политическая декларация, ничего не подписано.

МВФ еще ожидает выполнения от Украины ряда условий для получения средств, заявил спикер фонда Джерри Райс. Главное условие — это решение проблемы ПриватБанка. И тут понятно, почему Коломойский в последнее время превратился в главного противника и критика МВФ в Украине. По сути, власть должна обеспечить невозможность возвращения банка бизнесмену.

На неделе с 16 декабря в Украине пройдут сразу три судебных заседания по Привату. Ключевое — 19 декабря, Шестой апелляционный административный суд начнет рассмотрение апелляции Национального банка на решение Окружного админсуда Киева о незаконности национализации ПриватБанка. Первое из заседаний — в Верховном суде — уже перенесено на конец января.

Чтобы перестраховаться и не зависеть только от судебных решений, власть инициировала специальный законопроект о недопустимости возвращения национализированных банков прежним владельцам. Проект №2572 внес в Раду Кабинет Министров. Он вносит ряд изменений в функционирование банковской системы и среди прочего запрещает возвращать банк прежним собственникам, даже в случае признания незаконным решения НБУ о его национализации или ликвидации.

Но не все так плохо у Коломойского. Государственное Центрэнерго остается под его контролем, несмотря на заявления того же премьера Гончарука о том, что это топ-объект для приватизации и он знает о роли бизнесмена в нем. Дешевая российская электроэнергия для энергоемких металлургических предприятий Коломойского тоже продолжает поступать, несмотря на заврения Рады, что импорт из РФ прекращен.

Кроме того, собирается поправить Игорь Валерьевич дела и со своим нефтеперерабатывающим бизнесом путем изменения акцизов на топливо. Цель — увеличение стоимости набирающего популярность автомобильного газа, уменьшение стоимости бензина, который производит предприятие Коломойского — Кременчугский НПЗ. Изначально предлагали повысить ставку акциза на автогаз в 2,5 раза, на бензин — снизить на 20%. Но депутат от Слуги народа, бывшая журналистка канала 1 + 1 Коломойского Ольга Василевская-Смаглюк предложила более радикальное решение: вообще уравнять акцизы на сжиженный газ, бензин и дизель. Пока эта инициатива не прошла, законопроект отправили на повторное второе чтение.

СИЛОВОЙ ГАМБИТ

Почти незамеченной прошла история с попыткой снести главу НАБУ Артема Сытника, который не особо комфортен и нынешнему Кабмину, и Авакову. Как помним, именно НАБУ инициировала расследование дела о «рюкзаках Авакова» и даже задерживало сына министра. Дело спустили на тормозах, закрыв через Специализированную антикоррупционную прокуратуру, чему в НАБУ сильно возмущались. Но теперь Ровенский апелляционный суд признал самого Сытника виновным в коррупции — не задекларировал отдых, заплатит административный штраф в 3,4 тыс. грн. С одной стороны, по закону о НАБУ Сытника могут уволить, только если суд его признает виновным в уголовном деле, а не административном, как сейчас. С другой — информационный фон о том, что с коррупцией борется коррупционер, уже создан, что ничего хорошего Сытнику не сулит. А там и до появления уголовных статей не особо далеко.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ МАТ, НЕТ — ШАХ

13 декабря в информационной тени скандала вокруг дела Шеремета состоялось событие с далеко идущими последствиями. На сайте ВР появилась запись о подаче Президентом во внеочередном порядке законопроекта о внесении изменений в Конституцию — №2598 Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади). Утром 16 декабря появились и тексты изменений. Ну что сказать, основных направлений там заложено как минимум три.

Во-первых, введение по факту прямого президентского правления. Конечно же, такой формулировки прямо там нет. Но есть новый институт префектов, которые смогут любым образом на свое усмотрение управлять регионами, включая фактически управление органами местного самоуправления. И назначать префектов будет Президент.

Во-вторых, это по поводу особого режима для ОРДЛО. В изменениях написано, что «административно-территориальное устройство, правовой статус административно-территориальных единиц» предлагается определить законами. То есть для легализации особого статуса ОРДЛО достаточно будет просто поменять имеющиеся законы и/или принять новые без внесения правок в Конституцию. То есть для легализации особого статуса ОРДЛО не нужно будет проходить сложную и длительную процедуру, требующую собрать для одобрения 300 голосов. Достаточно будет простого большинства, которое у монобольшинства есть. «Вишенка на торте» — исключение из текста Конституции списка областей и автономных республик. Широкое поле для чудес вокруг ОРДЛО, Крыма и т. п.

В-третьих, переходными положениями создается чехарда с датой следующих очередных местных выборов. Можно будет манипулировать произвольным образом.

Единственное, что слегка добавляет оптимизма, — для принятия всего этого все же нужно 300 голосов, а не простое большинство. Есть шанс, что совсем «людоедские» нормы в Конституцию не попадут.

ЗЕМЛЯ, КАК ОНА ЕСТЬ

Рубка вокруг земельной реформы продолжилась — с мордобоем как в стенах Рады, так и за ее пределами. Дело дошло до официального заявления первого заместителя главы фракции Слуга народа Александра Корниенко, дескать, на депутатов фракции оказывают силовое давление, на них совершают нападения, пора обращаться за защитой к правоохранителям.

EPA Драки из-за земли

Рассмотрение поправок ко второму чтению законопроекта о земле и стало поводом к кулачным диспутам. Несколько тысяч правок — это явно законодательный спам, инструмент для блокирования законопроекта. Тем не менее продолжается и конструктивная дискуссия. Наиболее острых вопросов три. Первый — снизить до 50 тыс. га, а то и ниже лимиты на владение. До проведения референдума ограничить доступ иностранцев к владению. С целью противодействия спекулянтам на первые годы после покупки ввести повышенные налоги на операции перепродажи земли. Ну и еще о поддержке фермеров при получении кредитов на покупку земли — там все более или менее бесконфликтно.

Рубка продолжится, причем фермеры готовятся выйти на автодороги и к Раде с протестами против законопроекта. Ситуация непростая: с одной стороны, рынок нужен, с другой — выкуп земли потребует от средних и небольших фермеров изрядного напряжения финансовых возможностей. С ними плохо общаются, они не понимают, как именно и что будет происходить. И боятся потерять бизнес своей жизни. Крупные корпорации из ситуации вывернутся — с их-то юридическими и админресурсами