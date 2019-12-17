Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве колонна Нацкорпуса повредила автомобиль Tesla

Комментариев: 6
В ходе акций колонна националистов, переходившая дорогу на красный свет, разбила стекло автомобиля Tesla.
Поврежденная Tesla
Поврежденная Tesla
facebook.com

В ходе протестных акций против продажи земли и нового Трудового кодекса премьер-министра Украины Алексея Гончарука митингующие из Нацкорпуса разбили стекло проезжавшего мимо автомобиля “Tesla“. Об этом написал очевидец Александр Черненко у себя в Facebook

Читай также: В Киеве восстановили движение по улице Грушевского после протестов

Очевидец  рассказал о том, что автомобиль ехал на зеленый свет, но колонна митингующих из “Национального корпуса“ начала переходить дорогу на красный, в результате чего у автомобиля Tesla разбили заднее стекло.

Просто Тесла, которая ехала на зелёный, но в это время колонна Нацкорпуса переходила на красный пешеходный переход. Просто разбитое в результате заднее стекло - написал Александр.

Напомним, У Авакова назвали число пострадавших полицейских в ходе митингов

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Киев, митинги, продажа земли
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
fkrfyfan    17.12.2019, 18:55
Оценка:  -2
fkrfyfan
онижедети, понять, простить
saveplace    17.12.2019, 18:42
Оценка:  +7
saveplace
Сажать уeбанов!!
kapablankas    17.12.2019, 18:43
Оценка:  +3
kapablankas
онижеактивисты
Letohradek    17.12.2019, 18:56
Оценка:  -4
Letohradek
в 2014, енакиевский урка начал сажать ... А позже пришлось бежать на растов Так, что Думай-ТЕ!
T-REX2    17.12.2019, 19:15
Оценка:  -2
T-REX2
хуле ты не сидишь
kapablankas    17.12.2019, 19:28
Оценка:  +1
kapablankas
если бы твое корыто расфигачили ты бы на бм не сидел

сопли подбери

херой
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь