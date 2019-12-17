В Киеве колонна Нацкорпуса повредила автомобиль Tesla

В ходе акций колонна националистов, переходившая дорогу на красный свет, разбила стекло автомобиля Tesla.

В ходе протестных акций против продажи земли и нового Трудового кодекса премьер-министра Украины Алексея Гончарука митингующие из Нацкорпуса разбили стекло проезжавшего мимо автомобиля “Tesla“. Об этом написал очевидец Александр Черненко у себя в Facebook.

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Очевидец рассказал о том, что автомобиль ехал на зеленый свет, но колонна митингующих из “Национального корпуса“ начала переходить дорогу на красный, в результате чего у автомобиля Tesla разбили заднее стекло.

Просто Тесла, которая ехала на зелёный, но в это время колонна Нацкорпуса переходила на красный пешеходный переход. Просто разбитое в результате заднее стекло - написал Александр.

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