Дело о бракованных бронежилетах: Генерал Марченко вышел на свободу

Арестованный генерал смог выйти из СИЗО после того, как за него был внесен залог в 19 млн грн.

Читай также: Бронежилеты без брони. Что закупило Минобороны

Начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины генерал-майор Дмитрий Марченко вышел из СИЗО. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил бывший советник министра обороны Украины Юрий Бирюков.

Есть, вышел, - написал он в заметке с прикрепленными фотографиями Марченко на выходе из изолятора.

Кроме того, часом ранее Бирюков подтвердил, что залог за Марченко в размере 19,074 млн. гривен был внесен Благотворительным Фондом Петра Порошенко. В доказательство он показал фотокопию платежного поручения.

Платежное поручение Юрий Бирюков / Фейсбук

Читай также: ГБР показало испытания бракованных бронежилетов

Напомним, в июне этого года ГБР провело серию обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам, в частности расследовалась закупка низкокачественных бронежилетов для армии.

Уже в начале ноября Печерский суд арестовал по этому делу генерал-майора Марченко с возможностью выхода под залог в 76 млн грн. Спустя три недели Киевский апелляционный суд снизил размер залога до 19 млн.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.