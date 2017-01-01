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Баканов прокомментировал переписку "слуг народа" с пранкером Джокером

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Глава СБУ отметил, что нашим политикам просто нужно прекратить "давать пищу" пранкерам, чтобы те их оставили в покое.
Баканов призвал политиков лишить работы пранкеров
Баканов призвал политиков лишить работы пранкеров
Пресс-служба президента Украины
 
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов прокомментировал деятельность пранкера Джокера и рассказал о борьбе с киберугрозами, пишет во вторник, 17 декабря, Интерфакс-Украина.
 
"Если не говорить о продолжающейся агрессии на востоке страны, то информационные угрозы сегодня на первом месте. Фейки заполонили информпространство во всем мире. Понять, где правда, а где неправда очень тяжело", - сказал он.
 
 
Глава СБУ подчеркнул, что дезинформация дестабилизирует ситуацию, а в фейковом поле работают не только внутренние силы.
 
Еще одним ключевым вызовом нацбезопасности Баканов назвал киберугрозы.
 
Отвечая на вопрос о том, является ли пранкер Джокер одним из свидетельств таких угроз, Баканов сказал: 
 
"Джокер – это наше отражение в зеркале. И тут, на мой взгляд, мы больше должны уделять внимания политической культуре в Украине в целом, ведь сегодня пищу Джокеру дают именно политики. Мы все должны измениться для того, чтобы он просто остался без работы", - заявил глава СБУ.
 
Он отметил, что Джокер стал своеобразным явлением и получил последователей: "Белый рыцарь", "Темный рыцарь.
 
Глава украинской спецслужбы не стал уточнять, кто стоит за Джокером. 
 
"Есть видение, конечно. Есть оперативная информация, но рекламировать людей, которые стоят за этим, не имеет смысла", - сказал он.
 
Напомним, жертвами пранкера Джокера стали депутаты от фракции Слуга народа. Он опубликовал переписку с нардепами от Слуги народа Михаилом Радуцким и Николаем Тищенко — ее  вели якобы от имени Генерального прокурора Руслана Рябошапки. Обсуждались интересные вопросы, в том числе и взятки.

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Теги: СБУ, киберпреступность, пранк, Джокер, Иван Баканов
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Источник: korrespondent.net

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