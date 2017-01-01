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На Сумщине поезд протаранил грузовик на переезде

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Пострадали двое человек, их госпитализировали с места аварии. В каком состоянии находятся пострадавшие пока неизвестно.
В результате аварии двое человек пострадали
В результате аварии двое человек пострадали
Глухів інфо
 
В Глухове Сумской области произошло ДТП на железнодорожном переезде в районе
Родионовки, сообщается во вторник, 17 декабря, на местном сайте Глухів інфо.
 
Со слов очевидцев, водитель  фуры двинулся на красный свет светофора, в это время по путям приближался железнодорожный состав. Проигнорировав сигнал светофора, грузовик попытался проскочить через переезд.
 
 
В результате произошло столкновение, пострадали двое человек, их госпитализировали с места аварии. В каком состоянии  находятся пострадавшие пока неизвестно.
 
Оперативно-следственная группа находится на месте аварии, а так же присутствует бригада пожарной службы.
 
Путь через переезд заблокирован. Жителям Родионовки невозможно добраться до дома машиной, приходится объезжать.
 
Проводятся следственно-оперативные мероприятия, обстоятельства трагедии выясняются.
 
Ранее на Киевщине поезд протаранил легковой автомобиль. В результате ДТП автомобиль и локомотив получили механические повреждения. Потерпевшая жива, но получила серьезные травмы.
 
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Теги: ДТП, Поезд, авария, железная дорога, Глухів
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Источник: korrespondent.net

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