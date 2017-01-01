КСУ: право президента назначать глав НАБУ и ГБР неконституционно

Конституционный суд заключил, что расширение полномочий президента в этих аспектах противоречит Конституции.

Законопроект о внесении изменений в статью 106 Основного Закона с перечнем полномочий президента, в которых предлагается добавить право создавать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро и назначать глав НАБУ и ГБР противоречит Конституции. Соответствующее заключение обнародовал Конституционный суд во вторник, 17 декабря.

КС установил, что наделение президента вышеуказанными полномочиями противоречит ч.1 ст. 157 Основного Закона, в которой сказано, что "Конституция Украины не может быть изменена, если изменения предусматривают отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина или если они направлены на ликвидацию независимости или на нарушение территориальной целостности Украины". В частности, о предоставлении президенту права создавать НАБУ суд отметил, что бюро уже было создано в 2015 году.

"Наделение президента Украины на конституционном уровне правом создавать Национальное антикоррупционное бюро Украины ставит под вопрос продолжение функционирования Национального антикоррупционного бюро Украины, которое было образовано в Украине в 2015 году. Ведь реализовать такое свое конституционное право глава государства сможет лишь при условии отсутствия в Украине такого органа как Национальное антикоррупционное бюро Украины. Теперь такой орган в Украине есть, он создан и функционирует в соответствии с определенными законом юридических основ ее организации и деятельности", - отметили судьи КС.

Относительно права президента образовывать независимые регуляторные органы и назначать руководителей НАБУ и ГБР в заключении сказано, что "законопроект в части наделения президента Украины дополнительными несвойственными его статусом полномочиями образовывать новые органы с функциями исполнительной власти и назначать их руководителей не соответствует сущностном содержанию части первой статьи 157 Конституции Украины относительно ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина, с точки зрения их надлежащего обеспечения органами исполнительной власти и президентом Украины".

Вместе с тем КС отметил, что предложенное расширение полномочий президента не противоречит ч. 2 чт 157 Конституции, в которой указано, что "Конституция Украины не может быть изменена в условиях военного или чрезвычайного положения", и ст. 158 Основного Закона, в которой говорится, что "законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, который рассматривался Верховной Радой Украины, и закон не был принят, может быть подан в Верховную Раду Украины не ранее чем через год со дня принятия решения относительно этого законопроекта. Верховная Рада Украины в течение срока своих полномочий не может дважды изменять одни и те же положения Конституции Украины".

Напомним, что ранее КСУ одобрил законопроект о сокращении Рады. Президентский проект закона о сокращении состава Верховной Рады признан соответствующим Конституции.

Также сообщалось, что КСУ признал неконституционным один из законопроектов Зеленского. КСУ признал законопроект президента об уполномоченных Верховной Рады не соответствующим Конституции.

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