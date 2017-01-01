На Полтавщине задержали мужчину, стрелявшего по киевским патрульным

Мужчина прятался в доме знакомой подальше от столицы. А в доме его родителей обнаружили гранатометы и взрывные устройства.

Полиция задержала мужчину, которого подозревают в том, что он 11 декабря обстрелял полицейский автомобиль в Киевской области. Также из его дома изъяли гранатометы и взрывные устройства. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщает пресс-служба полиции области.

В ходе обыска в доме его родителей изъяли оружие, в частности гранатомет и взрывные устройства.

"В течение недели для поиска вооруженного правонарушителя каждый день было привлечено от 70 до 90 полицейских Переяслав-Хмельницкого отделения полиции и всех отделений этого региона, а также спецподразделение Миротворец", - говорится в сообщении.

Все это время правоохранители отрабатывали ближайшие населенные пункты, не только чтобы привлечь его к ответственности, но и чтобы предотвратить совершение им иных преступлений против общественности.

Злоумышленника разыскали сегодня, 17 декабря в селе Кулажинцы, Полтавской области, там он скрывался в доме старой знакомой.

Его задержали сотрудники Яготинского отделения полиции при поддержке спецназа Корд.

Открыто три уголовных производства, в частности, за незаконное обращение с оружием (ст. 263), хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия (ч. 4 ст. 296) и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 348). Досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось, в городе Яготин Киевской области мужчина устроил стрельбу по полицейским. Конфликт произошел из-за неправильно припаркованного автомобиля стрелка, который мешал проезду другим транспортным средствам.

А на следующий день спецоперацию Сирена в Киевской области объявляли из-за другого стрелка по патрульным.

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