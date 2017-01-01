Зеленский отреагировал на протесты под Радой

Глава государства призвал к цивилизованным формам дискуссии и отметил, что на митинге по закону о земле звучат не голоса фермеров, а политические лозунги.

Президент Владимир Зеленский комментируя протесты под парламентом во вторник, 17 декабря, заявил, что в ходе дискуссий о законопроектах не должны нарушаться законы. Соответствующее заявление появилось на его официальном канале в Telegram.

"Каждый имеет право на мирное собрание. Каждый имеет право высказать мнение. И каждый должен нести ответственность, если от его действий страдает другой", - написал Зеленский.

Он также подчеркнул, что дискуссии о законодательных инициативах не должны нарушать закон.

"Я уважаю мнение украинцев, на протяжении месяцев мы слушаем предложения по реформам. Однако на митинге по закону о земле звучат не голоса фермеров, а политические лозунги. Из-за них пострадали и митингующие, и полицейские", - отметил глава государства.

Он также заявил, что это не путь цивилизованной страны.

"Если мы хотим лучшей жизни, то должны научиться говорить, уважать друг друга и, наконец, жить вместе. Власть, как и обещала, вносит между первым и вторым чтением поправки в закон о земле на основе обсуждений с украинцами. Мы прислушиваемся к людям", - написал Зеленский.

Президент добавил, что именно так Украина будет двигаться к лучшей жизни, "несмотря на сопротивление старых "элит".

Как сробщалось, полиция применила силу против протестующих под зданием Верховной Рады после того, как группа людей начала установливать палатки.

Напомним, в результате столкновений под Радой пострадали 17 правоохранителей, двое из которых были доставлены в больницу. Также сообщалось о пострадавших митингующих.

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