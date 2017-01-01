Суд в Крыму отменил приговор крымскому татарину

Дело отправили "на второй круг". Машарипова обвиняют в том, что он якобы изготавливал взрывчатые вещества для дестабилизации социально-политической обстановки в регионе.

Приговор крымскому татарину в аннексированном Крыму отменили и отправили дело "на второй круг" AP (архивное фото)

Приговор в отношении крымского татарина Марата Машарипова, обвинявшегося в изготовлении и хранении взрывчатых веществ, отменен в связи с недоказанностью. Об этом сообщил адвокат Сергей Мисюк, передает Крымская солидарность во вторник, 17 декабря.

"При рассмотрении президиум кассационной инстанции Верховного суда удовлетворил жалобу Машарипова, отменил приговор первой инстанции и вернул его на рассмотрение в суд первой инстанции - Ялтинский городской суд", - сообщил Мисюк.

По словам адвоката, вина Машарипова не доказана, и он намерен подтвердить невиновность подзащитного в суде первой инстанции, "а если не получится, то в дальнейшем - в суде вышестоящей инстанции".

"Позиция моя, как его защитника - он не виновен, и я приложу все усилия для того, чтобы доказать его невиновность в суде", - отметил Мисюк.

Сам Машарипов считает себя невиновным, а дело против него сфабрикованным. Адвокат сообщил, что подзащитный периодически жалуется на головные боли и боли, возникшие вследствие нанесения ему травм сотрудниками ФСБ.

Крымскотатарский правозащитник и активист Юнус Машарипов был приговорён ялтинским "судом" к четырем годам колонии и штрафу в размере 110 тысяч рублей (свыше 41200 грн) по надуманным обвинениям в изготовлении взрывчатых веществ для поджога горно-лесистой местности на территории Ялты с целью дестабилизации социально-политической обстановки в регионе.

Напомним, что ранее в России крымского татарина осудили на 17 лет колонии. Суд назначил именно такой срок, который запрашивал прокурор. Сейтосманова задержали после обысков, проведенных у него дома в мае 2018 года.

Меджлис собирает марш на Крымский полуостров

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet