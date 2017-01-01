Таможня запустила первый сканер для фур

В ближайшее время ожидается запуск еще семи аналогичных устройств. Сканирование грузов на них происходит без учета должностными лицами таможни.

Таможня запустила первый сканер для грузовиков kmu.gov.ua

На Закарпатской таможне заработал первый стационарный сканер, что, как ожидается, ускорит проверку грузов в 10 раз. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук сообщает во вторник, 17 декабря, правительственный портал.

Отмечается, что в ближайшее время планируется запуск еще семи сканеров.

"Львовская таможня пока провела техническое тестирование устройств в пунктах пропуска Рава-Русская, Краковец и Шегини". В ближайшее время они будут работать полноценно. Волынская, Черновицкая таможни также готовятся к запуску таких систем", - говорится в сообщении.

Гончарук подчеркнул, что сканирование грузов происходит без учета должностными лицами таможни, что, по его словам, должно в 10 раз ускорить проверку груза.

"Иначе приходилось бы тратить дополнительное время и средства на разгрузку и другие сопроводительные процедуры ", - отметил Гончарук.

В свою очередь глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов пояснил, что украинско-польский участок государственной границы, пункт пропуска Ягодин-Дорогуск осуществляет пропуск 400-500 грузовых транспортных средств в сутки в одном направлении, в то время как сканирующая система способна пропустить 240-250 транспортных средств в сутки.

Таким образом, для пункта пропуска будут определены категории товаров, перемещаемых для обязательного сканирования.

Ориентировочное время на проведение одной проверки-сканирования - 20 минут.

"Размещение сканеров для проверки крупногабаритных грузов требует технологически правильного обустройства и значительных площадок, в частности это габариты 35х75 м или 50х30 м. Поэтому в ближайшее время планируется запуск семи сканирующих систем", - добавил Нефедов.

Он также отметил, что данные со сканеров на пунктах пропуска будут передаваться в центральный аппарат Гостаможслужбы в электронном виде.

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Ранее Нефедов заявил, что работа таможни ускорилась на 20 минут после реформирования, что по его словам, означает десятки тысяч сэкономленных человекочасов.

Напомним, в новой таможне рассказали о планах по реконструкции пунктов пропуска.

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