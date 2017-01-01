Стычки под ВР: трем активистам готовят подозрения

Следователи собирают и анализируют все фото- и видеоматериалы столкновения для установления всех правонарушителей.

Из-за столкновений возле Верховной рады Украины следователи готовят подозрении трем лицам, которые нанесли значительные телесные повреждения другим участникам митинга и правоохранителям. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщает пресс-службу полиции Киева.

Отмечается, что правоохранители собирают и анализируют все фото- и видеоматериалы для предоставления правовой оценки действиям других участников события.

В результате стычек пострадали 17 правоохранителей и двое митингующих (одному из них другой участник протестной акции попал булыжником в голову).

"Сейчас врачи проводят консилиум для того, чтобы решить вопрос – делать или не делать трепанацию черепа военнослужащему Национальной гвардии - участнику боевых действий подполковнику Кулинко Ю.В.", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства проводятся неотложные следственные действия.

Напомним, полиция применила силу против протестующих под зданием Верховной Рады после того, как группа людей начала установливать палатки.

Президент Зеленский также отреагировал на события под Радой.

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