Итоги 17 декабря: столкновения под Радой и санкции РФ

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

РФ расширила санкции против Украины; под Радой случилось столкновение между активистами и полицей: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Полиция установила заказчика убийства сына Соболева

Прокуратура города Киева сообщила о том, что заказчиком убийства, в результате которого погиб 3-летний мальчик, оказался 25-летний россиянин.

“Причастным к организации преступления следствие считает 25-летнего уроженца Российской Федерации, который привлек в качестве исполнителя 20-летнего бывшего бойца АТО, имевшего опыт участия в боевых действиях, в том числе в качестве снайпера. Мужчины познакомились в зоне проведения ООС на территории Донецкой области“ - говорится в сообщении.

КС разрешил Раде сократить количество депутатов

Конституционный суд Украины признал конституционным законопроект об уменьшении депутатского состава Верховной Рады Украины и закрепление пропорциональной избирательной системы.

В КС отметили, что нужно менять положения нескольких других статей данного закона, где речь идет о численности народных депутатов.

Под Радой случилось столкновение

Масштабная драка активистов с полицией произошла под стенами Верховной Рады. Во время митинга против продажи земли распылили перцовый газ. Среди пострадавших есть представитель полиции.

Пострадавшего полицейского с красным лицом и слезами на глазах вывели под руки для оказания медицинской помощи. Также во время драки пострадали двое журналистов Виктория Рощина и оператор Алексей Никулин. Им брызнули в лицо газовым баллончиком, и разбили телефон, когда журналистка пыталась снять драку на видео.

Россия расширила санкции против Украины

Российское правительство приняло решение расширить запрет на ввоз на территорию России ряда товаров из Украины. Соответствующее решение опубликовано на одном из официальных сайтов российского правительства.

Среди новых запретов – поставки в Россию кукурузного крахмала, глюкозы, фруктозы, глюкозо-фруктозных сиропов, мальтодекстрина, грелок, трубок, катетеров, кровоостанавливающих жгутов и других товаров медицинского назначения. Кроме этого, под запрет попали радиаторы и котлы, части насосов.

В СИЗО Кропивницкого случился бунт

Экс-глава Государственной пенитенциарной службы Украины (в 2014 году) Сергей Старенький сообщает о бунте в следственном изоляторе города Кропивницкий.

Позднее Старенький записал небольшое видео, в котором более детально рассказал о причинах и ходе бунта в кропивницком СИЗО. По его словам, поводом для начала беспорядков стала попытка правоохранителей вывести из учреждения местного криминального авторитета-“смотрящего“.

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