Сутки на фронте: семь обстрелов, один погибший
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На Донбассе за сутки, 17 декабря, зафиксированы семь нарушений режима прекращения огня. В результате погиб один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Противник обстрелял украинские подразделения из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также зафиксировано активность вражеских снайперов.
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Обстрелы велись:
- вблизи Новолуганского - два раза;
- два раза неподалеку Крымского;
- возле Травневого;
- в районе населенного пункта Широкино;
- у Марьинки.
Напомним, ОБСЕ обнаружила десятки российских "Градов" на линии разграничения. Пророссийские боевики продолжают грубо нарушать ранее достигнутые договоренности об отводе тяжелого оружия.
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