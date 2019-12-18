Сутки на фронте: семь обстрелов, один погибший

За сутки сепаратисты семь раз обстреляли позиции ВСУ. Также зафиксирована активность снайперов.

В результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил пресс-служба Генштаба

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На Донбассе за сутки, 17 декабря, зафиксированы семь нарушений режима прекращения огня. В результате погиб один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Противник обстрелял украинские подразделения из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также зафиксировано активность вражеских снайперов.

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Обстрелы велись:

вблизи Новолуганского - два раза;

два раза неподалеку Крымского;

возле Травневого;

в районе населенного пункта Широкино;

у Марьинки.

Напомним, ОБСЕ обнаружила десятки российских "Градов" на линии разграничения. Пророссийские боевики продолжают грубо нарушать ранее достигнутые договоренности об отводе тяжелого оружия.

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