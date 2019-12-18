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Сутки на фронте: семь обстрелов, один погибший

Комментариев: 2
За сутки сепаратисты семь раз обстреляли позиции ВСУ. Также зафиксирована активность снайперов.
В результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил
В результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил
пресс-служба Генштаба

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На Донбассе за сутки, 17 декабря, зафиксированы семь нарушений режима прекращения огня. В результате погиб один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Противник обстрелял украинские подразделения из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также зафиксировано активность вражеских снайперов.

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Обстрелы велись:

  • вблизи Новолуганского - два раза;
  • два раза неподалеку Крымского;
  • возле Травневого;
  • в районе населенного пункта Широкино;
  • у Марьинки.

Напомним, ОБСЕ обнаружила десятки российских "Градов" на линии разграничения. Пророссийские боевики продолжают грубо нарушать ранее достигнутые договоренности об отводе тяжелого оружия.

 

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Теги: донбасс, обстрел, ситуация в Украине, ВСУ, погибшие, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины
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Комментариев (2)
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krolikoff_net    18.12.2019, 08:45
Оценка:  +1
krolikoff_net
Просто барыга ЗЕ наживается на войне.
Антибес    18.12.2019, 08:35
Оценка:  -1
Антибес
Какое ужасное самоубийство! Я в шоке!
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