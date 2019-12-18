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Солнце и +16: Синоптики предупредили об аномальной погоде

Комментариев: 1
18 декабря воздух в Украине местами прогреется до +16.
Погода 18 декабря
Погода 18 декабря
meteo.gov.ua

На улице середина декабря, а на термометре до +16 градусов по Цельсию. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе Украины сегодня, 18 декабря, будет солнечно и тепло. Воздух прогреется до рекордных +16 градусов по Цельсию. Осадков не обещают.

На востоке страны ситуация похожая. На протяжении дня будет достаточно солнечно. Между тем, на улице +5…+8 градусов по Цельсию.

В южной части страны 18 декабря ожидается теплый и солнечный день. На протяжении дня термометр покажет +10…+13 градусов по Цельсию.

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В северной части страны переменчивая облачность. На термометре +11…+13 градусов по Цельсию.

В Центральной Украине сегодня солнечно и сухо. Столбик термометра поднимется к максимальной отметке +8 градусов по Цельсию.

В Киеве без осадков. Будет облачно с прояснениями. Воздух прогреется в пределах +10…+12 градусов по Цельсию.

Напомним, в результате непогоды во Франции обесточены тысячи домов, есть жертвы. Власти эвакуировали около 600 человек из департамента Ланды в качестве меры предосторожности.

 

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Теги: погода
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Комментариев (1)
Николай510    18.12.2019, 09:01
Оценка:  -3
Николай510
Лучше аномальная, чем паскудная!
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