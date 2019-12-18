Тимошенко назвала столкновение под Радой спланированной провокацией

Лидер Батькивщины сделала очередное заявление.

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Лидер политической партии Батькивщина заявила, что вчерашние столкновения под Верховной Радой были спровоцированы для того, что дискредитировать мирную акцию против открытия рынка земли.

Об этом она заявила в кулуарах Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

Тимошенко уверена, что эта провокация была умышленно спланирована, но заказчика так и не назвала.

У меня нет никакого сомнения, что были устроены специально подготовленные провокации, для того, чтобы дискредитировать мирную акцию протеста аграриев, фермеров, профсоюзов. Никогда в жизни они не были агрессивным,- сказала Юлия Тимошенко.

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Напомним, Тимошенко заблокировала трибуну ВР, а после присоединилась к протестам. Глава Батькивщины выступила против продажи земли сельскохозяйственного назначения в Украине.

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