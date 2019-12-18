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Тимошенко назвала столкновение под Радой спланированной провокацией

Комментариев: 4
Лидер Батькивщины сделала очередное заявление.
Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко
facebook.com/YuliaTymoshenko

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Лидер политической партии Батькивщина заявила, что вчерашние столкновения под Верховной Радой были спровоцированы для того, что дискредитировать мирную акцию против открытия рынка земли.

Об этом она заявила в кулуарах Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

Тимошенко уверена, что эта провокация была умышленно спланирована, но заказчика так и не назвала.

У меня нет никакого сомнения, что были устроены специально подготовленные провокации, для того, чтобы дискредитировать мирную акцию протеста аграриев, фермеров, профсоюзов. Никогда в жизни они не были агрессивным,- сказала Юлия Тимошенко.

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Напомним, Тимошенко заблокировала трибуну ВР, а после присоединилась к протестам. Глава Батькивщины выступила против продажи земли сельскохозяйственного назначения в Украине.

 

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Теги: Рада, Тимошенко, провокация, столкновение
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Комментариев (4)
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Letohradek    18.12.2019, 09:19
Оценка:  +2
Letohradek
Ничего нового не сказала ... В 2013 это же самое говорил енакиевский урка, которому пришлось стать эмигрантом )) Квартальный баран, вместе со стадом зэбилов, должны готовиться разделить его судьбу ))
Зелибоба    18.12.2019, 09:21
Оценка:  -2
Зелибоба
Тебе из телявива виднее
Зелибоба    18.12.2019, 09:16
Оценка:  0
Зелибоба
Шо? Опять Титушки? аххахах
Николай510    18.12.2019, 09:04
Оценка:  -3
Николай510
Не удивлюсь, если в качестве организаторов провокации рядом с именами "порошенковцев" появится имя и самой "Юли".
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