Дело Шеремета: Антоненко отказывается давать показания

Известный музыкант отказался давать показания в громком деле.

Сержант Сил специальных операций, известный музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster) отказывается от дачи показаний следствию по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом говорится в заявлении Группы правовой защиты Антоненко в Facebook.

Сообщается, что отказ от дачи показаний связан с тем, что Антоненко считает следователей предвзятыми.

Следователь вчера пытался допросить Андрея, но он вынужден был воспользоваться правом предусмотренным ст. 63 Конституции Украины (то есть отказаться давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников), - сказано в сообщении.

Известно, что такой выбор Антоненко сделал после того, как министр МВД, высшее руководство Нацполиции, а также президент Украины публично назвали его преступником. Подозреваемый уверен, что со стороны следователей может быть предвзятое отношение к нему.

Андрей в дальнейшем будет давать показания, но только когда убедится в беспристрастности следствия. Сейчас, с учетом имеющихся в деле материалов и громких заявлений в СМИ руководства страны, такой уверенности нет, - добавили адвокаты.

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Также группа правозащитников написала, что Антоненко до сих пор не понимает, в чем его обвиняют и не признает ни одного факта, изложенного в материалах следствия.

Касательно Юлии Кузьменко, которую называют сообщницей Антоненко, то он познакомился с ней уже после убийства Шеремета. По словам подозреваемого, их познакомил гражданский муж Кузьменко.

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Адвокаты Станислав Кулик, Константин Татарченко и Виталий Галенченко заявили, что "следствием преследования невиновных, в частности, является безнаказанность настоящих преступников".

Напомним, Кузьменко написала письмо матери Шеремета. Юлия Кузьменко назвала "шоу" события, которые происходят в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

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