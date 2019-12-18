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Дело Шеремета: Антоненко отказывается давать показания

Комментариев: 4
Известный музыкант отказался давать показания в громком деле.
Андрей Антоненко
Андрей Антоненко
Фейсбук Антоненко

Сержант Сил специальных операций, известный музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster) отказывается от дачи показаний следствию по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

 

Об этом говорится в заявлении Группы правовой защиты Антоненко в Facebook.

Сообщается, что отказ от дачи показаний связан с тем, что Антоненко считает следователей предвзятыми.

Следователь вчера пытался допросить Андрея, но он вынужден был воспользоваться правом предусмотренным ст. 63 Конституции Украины (то есть отказаться давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников), - сказано в сообщении.

Известно, что такой выбор Антоненко сделал после того, как министр МВД, высшее руководство Нацполиции, а также президент Украины публично назвали его преступником. Подозреваемый уверен, что со стороны следователей может быть предвзятое отношение к нему.

Андрей в дальнейшем будет давать показания, но только когда убедится в беспристрастности следствия. Сейчас, с учетом имеющихся в деле материалов и громких заявлений в СМИ руководства страны, такой уверенности нет, - добавили адвокаты.

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Также группа правозащитников написала, что Антоненко до сих пор не понимает, в чем его обвиняют и не признает ни одного факта, изложенного в материалах следствия.

Касательно Юлии Кузьменко, которую называют сообщницей Антоненко, то он познакомился с ней уже после убийства Шеремета. По словам подозреваемого, их познакомил гражданский муж Кузьменко.

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Адвокаты Станислав Кулик, Константин Татарченко и Виталий Галенченко заявили, что "следствием преследования невиновных, в частности, является безнаказанность настоящих преступников". 

Напомним, Кузьменко написала письмо матери Шеремета. Юлия Кузьменко назвала "шоу" события, которые происходят в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

 

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Теги: Антоненко, Шеремет, показания
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Комментариев (4)
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VSHIVANKA    18.12.2019, 10:12
Оценка:  +2
VSHIVANKA
ИЗВЕСТНЫЙ МУЗЫКАНТ , ЭТО ТАК ЖЕ КАК ИЗВЕСТНЫЙ РЕЖИССЕР СЕНЦОВ ? )))))
DmitriyMakarov    18.12.2019, 10:34
Оценка:  +2
DmitriyMakarov
Известный музыкант, ставший известным музыкантом, когда стал известным киллером, т.к. и известный режиссер, ставший известным режиссером, после того, как стал известным террористом.
Alexsy    18.12.2019, 10:11
Оценка:  +2
Alexsy
Они все отказалиись!
СТРАННО!
Если ты не виновен, что тебе скрывать?
А ещё эти ценичные письма.......
Как минимум видно что работал проф циничный адвокат+психологи!
xapi3mat    18.12.2019, 10:02
Оценка:  -2
xapi3mat
тут зеля облажался и это ФАКТ!
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