Скандальный консул-антисемит Марушинец восстановился в должности

Уволенный из-за антисемитского скандала дипломат выиграл суд у МИД.

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Бывший консул Украины в Гамбурге Василий Марущинец, который был уволен из-за антисемитского скандал, через суд восстановился в должности и получил более 230 000 гривен компенсации. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Украины.

Занимая пост консула, Марущинец неоднократно размещал в социальных сетях материалы, имевшие явные признаки антисемитизма, ксенофобии, разжигания межнациональной розни, шовинизма. В ходе дисциплинарного производства дипломат письменно подтвердил, что является автором этих публикаций.

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На основании заключения Дисциплинарной комиссии МИД, Марущинец 31 мая 2018 года был уволен за нарушение присяги государственного служащего. Чиновник попытался обжаловать свое увольнение в Окружном административном суде Киева, но суд полностью согласился с выводами Дисциплинарной комиссии МИД и признал правомерным увольнение консула.

После этого Марущинец обжаловал решение суда первой инстанции в Шестом апелляционном административном суде, который по результатам пересмотра дела возобновил уволенного консула в должности и обязал МИД выплатить тому сумму среднего заработка за время вынужденного прогула.

МИД был вынужден выполнить решение суда апелляционной инстанции, 9 декабря 2019 года возобновил Марущинца на дипломатической службе и выплатил сумму более 230 000 гривен, - говорится в заявлении министерства.

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В МИД подчеркнули, что продолжают считать действия и публичные высказывания Марущинца несовместимыми с высоким званием государственного служащего и украинского дипломата, а также такими, что нанесли существенный вред международному имиджу и авторитету Украины.

Не соглашаясь с восстановлением на дипломатической службе Марущинца и отсутствием надлежащей правовой аргументации в решении суда апелляционной инстанции, МИД 17 декабря 2019 года подал кассационную жалобу в Верховный Суд с целью установления истины в этом резонансном деле, - заявили в министерстве.

Напомним, после 4-месячной паузы Украина нашла кандидата на должность посла в США. В Америке уже дали согласие на назначение новым послом Украины в США Владимира Ельченко.

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