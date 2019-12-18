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Россияне не верят, что РФ и Украина будут союзниками – ВЦИОМ

Комментариев: 21
Почти половина россиян верит в нормализацию отношений с Украиной, но сомневается в восстановлении прежнего уровня доверия и партнерства.
Россияне не верят, что РФ и Украина будут союзниками
Россияне не верят, что РФ и Украина будут союзниками
facebook.com/NovostiRossiyaUkraina

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67% россиян считают, что отношения между Украиной и Россией не изменились после вступления в должность президента Владимира Зеленского. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

16% респондентов считают, что отношения скорее улучшились при Зеленском, а 9% думают, что скорее ухудшились, 8% затруднились ответить.

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35% участников опроса ничего не знают о деятельности нового президента Украины, 29% безразличны к Зеленскому, 9% относятся к нему положительно, а 21% россиян отрицательно.

19% россиян считают, что отношения между Украиной и Россией в дальнейшем буду “дружескими и добрососедскими“, 11% думают, что они “еще сильнее ухудшатся“, а 43% опрошенных выражают мнение, что отношения “нормализуются, но братскими и союзническими уже не будут“.

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Опрос проводился 12 декабря 2019 года путем телефонного интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов.

Напомним, россияне назвали Украину и США самыми враждебными для РФ странами. А вот главными друзьями РФ россияне считают Китай и Беларусь.

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Теги: Россия, Зеленский, опрос, ВЦИОМ
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Комментариев (21)
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птицелов    18.12.2019, 10:59
Оценка:  0
птицелов
стаття якась застаріла, він вже президент!)))) бігмір.....агов...а де статті про Медведчук сказав, Королевська сказала??)))
Spellpusha    18.12.2019, 10:29
Оценка:  +3
Spellpusha
Гугл говорит, что на этом сайте произошла утечка и предлагает сменить пароль, однако я не думаю что оно того стоит
Зелибоба    18.12.2019, 10:22
Оценка:  -2
Зелибоба
таким как ты не привыкать, ты же немцам после их преступлений против УССР жоопу лижешь!
Spellpusha    18.12.2019, 10:15
Оценка:  0
Spellpusha
Яких вони чекають змін, на підставі чого? Що ми разом з ними будемо рухатися в Азіопу? На це розраховувати можуть тільки кінчені дегенерати і дуже тупі, власне ким і є москвабадцi
Зелибоба    18.12.2019, 10:23
Оценка:  -3
Зелибоба
таким как ты не привыкать, ты же немцам после их преступлений против УССР жжоопу лижешь!
Spellpusha    18.12.2019, 10:27
Оценка:  +2
Spellpusha
Каких преступлений, болной на голову комуно-шизоид? Вторая мировая война закончилась почти сто лет назад, иди голову лечить. И что такое для меня усср? Я хрен ложил на совдепию и всех кто к этому причастен.
Spellpusha    18.12.2019, 10:11
Оценка:  +3
Spellpusha
Ми інтегруємося на захід, йобанi москвабадцi в азіопу. Нічого спільного і бути не могло.
Spellpusha    18.12.2019, 10:20
Оценка:  +2
Spellpusha
З цього, хоч Зеленський, хоч Красненський, але це в корені нічого не змінює. Ми не будемо підлаштовуватися під масквабадщіну і нам байдуже що думають кремляді. Наші цілі відомі і незмінні.
Колишній-східняк    18.12.2019, 10:11
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Да пох, 73 % верят...
VSHIVANKA    18.12.2019, 10:09
Оценка:  -7
VSHIVANKA
ВЕСЬ СМЫСЛ СУЩЕСТВОВАНИЯ ИССКУСТВЕННО СОЗДАННОГО ЛЕНИНЫМ НЕДОРАЗУМЕНИЯ ПОД НАЗВАНИЕМ ЩЕНЕВМЕРЛОВКА СВОДИТСЯ К ОДНОМУ...
РОССИЯ , ДАЙ ПОЖРАТЬ , А ТО ТЕБЕ ПОД ДВЕРЬ НАСРАТЬ НЕЧЕМ !!!
НАХРЕНА РОССИИ ТАКИЕ " ДРУЗЬЯ " ?!
xapi3mat    18.12.2019, 10:04
Оценка:  +2
xapi3mat
да каждый в Украине понял - кто эти подлые трусливые твари способные в тяжелую минуту только добить, какая там помощь?!
tulchanin    18.12.2019, 10:12
Оценка:  -5
tulchanin
А чего вы ждали после месяца "скакания" против РФ ? Руку дружбы ? Серьёзно ?
Колишній-східняк    18.12.2019, 10:14
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Да атъебитесь просто, и фсё.
tulchanin    18.12.2019, 10:18
Оценка:  -4
tulchanin
Колишній-східняк
Да давно бы отстали, но вы же "хвостом" бегаете, Крым назад просите. Да забейте просто и идите в ЕС.
Колишній-східняк    18.12.2019, 10:59
Оценка:  +1
Колишній-східняк
tulchanin - вот, к примеру, хуле ты здесь денно и нощно толчёшься? А, по-твоему, это я хвостом бегаю? Да я на рашинские сайты сроду не заглядывал. Мне там не интересно и мерзопакостно.
Зелибоба    18.12.2019, 10:25
Оценка:  -3
Зелибоба
ну а не надо было предавать РФ в 2014 году. ты пойми всё просто. так с предателями и поступают.
Spellpusha    18.12.2019, 10:31
Оценка:  +3
Spellpusha
мы никого не предавали, если москвабадщина в лице кремлевской комуно-быдлятни решила двигаться в противоположном нашему направлении, то это их проблемы а не наши.
Spellpusha    18.12.2019, 10:32
Оценка:  +3
Spellpusha
не забывайте, что кремляди нам не начальство
NoaSvardz    18.12.2019, 10:03
Оценка:  +4
NoaSvardz
Схуяли нам быть с коммунистами союзниками? Это сугубо ваша проблема в силу партнерства с китайскими коммунистами, у нас другие партнеры и ориентиры. Понимание этого, это корень всего.
Зелибоба    18.12.2019, 10:26
Оценка:  -2
Зелибоба
Где там коммунисты?
Зелибоба    18.12.2019, 10:26
Оценка:  -2
Зелибоба
гитлер тоже был против коммунистов, ты случаем не его фанат?
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