Россияне не верят, что РФ и Украина будут союзниками – ВЦИОМ

Почти половина россиян верит в нормализацию отношений с Украиной, но сомневается в восстановлении прежнего уровня доверия и партнерства.

Россияне не верят, что РФ и Украина будут союзниками facebook.com/NovostiRossiyaUkraina

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67% россиян считают, что отношения между Украиной и Россией не изменились после вступления в должность президента Владимира Зеленского. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

16% респондентов считают, что отношения скорее улучшились при Зеленском, а 9% думают, что скорее ухудшились, 8% затруднились ответить.

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35% участников опроса ничего не знают о деятельности нового президента Украины, 29% безразличны к Зеленскому, 9% относятся к нему положительно, а 21% россиян отрицательно.

19% россиян считают, что отношения между Украиной и Россией в дальнейшем буду “дружескими и добрососедскими“, 11% думают, что они “еще сильнее ухудшатся“, а 43% опрошенных выражают мнение, что отношения “нормализуются, но братскими и союзническими уже не будут“.

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Опрос проводился 12 декабря 2019 года путем телефонного интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов.

Напомним, россияне назвали Украину и США самыми враждебными для РФ странами. А вот главными друзьями РФ россияне считают Китай и Беларусь.

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