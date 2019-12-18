Россияне не верят, что РФ и Украина будут союзниками – ВЦИОМ
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67% россиян считают, что отношения между Украиной и Россией не изменились после вступления в должность президента Владимира Зеленского. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
16% респондентов считают, что отношения скорее улучшились при Зеленском, а 9% думают, что скорее ухудшились, 8% затруднились ответить.
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35% участников опроса ничего не знают о деятельности нового президента Украины, 29% безразличны к Зеленскому, 9% относятся к нему положительно, а 21% россиян отрицательно.
19% россиян считают, что отношения между Украиной и Россией в дальнейшем буду “дружескими и добрососедскими“, 11% думают, что они “еще сильнее ухудшатся“, а 43% опрошенных выражают мнение, что отношения “нормализуются, но братскими и союзническими уже не будут“.
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Опрос проводился 12 декабря 2019 года путем телефонного интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов.
Напомним, россияне назвали Украину и США самыми враждебными для РФ странами. А вот главными друзьями РФ россияне считают Китай и Беларусь.
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РОССИЯ , ДАЙ ПОЖРАТЬ , А ТО ТЕБЕ ПОД ДВЕРЬ НАСРАТЬ НЕЧЕМ !!!
НАХРЕНА РОССИИ ТАКИЕ " ДРУЗЬЯ " ?!
Да давно бы отстали, но вы же "хвостом" бегаете, Крым назад просите. Да забейте просто и идите в ЕС.