С 2010 года за границей осели 4 млн украинцев – Дубилет
Читай также: В Украине запретят справку о “прописке“
Безвиз с ЕС существенно не повлиял на количество украинцев, эмигрировавших за границу. Об этом рассказал министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет в Telegram.
По его словам, эмиграция носит ярко выраженный циклический характер. Постоянный тренд – вверх.
Исключение - в 2014 году. Судя по всему, это связано с началом войны, а также отсутствием учета миграции на оккупированных территориях, - отметил он.
По словам Дубилета, безвиз существенно не повлиял на итоговые показатели миграции.
То, что меня удивило. Безвиз существенно не повлиял на итоговые цифры миграции и сальдо. Я это объясняю тем, что произошло перераспределение – люди стали меньше ездить в Россию (по крайней мере, официально), и больше – в Европу, - предположил он.
В целом же с 2010 года, по данным министра, за границей осело около 4 млн украинцев.
Напомним, Дубилет анонсировал завершение “зарплатного рабства“. Уже в 2020 году украинцы на самом деле смогут выбирать банк, который будет обслуживать их зарплатную карточку.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.