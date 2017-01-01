С 2010 года за границей осели 4 млн украинцев – Дубилет

Министр поделился интересными данными о миграционных процессах в Украине.

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Безвиз с ЕС существенно не повлиял на количество украинцев, эмигрировавших за границу. Об этом рассказал министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет в Telegram.

По его словам, эмиграция носит ярко выраженный циклический характер. Постоянный тренд – вверх.

Исключение - в 2014 году. Судя по всему, это связано с началом войны, а также отсутствием учета миграции на оккупированных территориях, - отметил он.

По словам Дубилета, безвиз существенно не повлиял на итоговые показатели миграции.

То, что меня удивило. Безвиз существенно не повлиял на итоговые цифры миграции и сальдо. Я это объясняю тем, что произошло перераспределение – люди стали меньше ездить в Россию (по крайней мере, официально), и больше – в Европу, - предположил он.

В целом же с 2010 года, по данным министра, за границей осело около 4 млн украинцев.

Миграционная динамика https://t.me/dmytro_dubilet/564

Напомним, Дубилет анонсировал завершение “зарплатного рабства“. Уже в 2020 году украинцы на самом деле смогут выбирать банк, который будет обслуживать их зарплатную карточку.

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