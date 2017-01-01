Один из последних памятников Ленину снесли в Одесской области
Активист пообещал снести последний памятник советскому вождю до весны 2020 года.
Глава общественной организации Свитанок Вадим Поздняков сообщил об очередном снесенном памятнике советскому вождю Владимиру Ленину. Памятник был установлен в Одесской области в селе Андреевка.
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"Демонтирован один из последних "ленинов" в Украине. Село Андреевка Белгород-Днестровского района. К весне 2020 года будет демонтирован последний!" - написал активист.
Напомним, в августе в Днепропетровской области на электронном аукционе продали памятник Ленину, демонтированный в Желтых Водах в 2014 году.
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