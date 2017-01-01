Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Один из последних памятников Ленину снесли в Одесской области

Комментариев: 0
Активист пообещал снести последний памятник советскому вождю до весны 2020 года.
Фото позже снесенного памятника
Фото позже снесенного памятника
Поздняков Вадим / Facebook

Глава общественной организации Свитанок Вадим Поздняков сообщил об очередном снесенном памятнике советскому вождю Владимиру Ленину. Памятник был установлен в Одесской области в селе Андреевка. 

Читай также: СЕТАМ ищет памятники Ленину для их продажи на аукционе

"Демонтирован один из последних "ленинов" в Украине. Село Андреевка Белгород-Днестровского района. К весне 2020 года будет демонтирован последний!" - написал активист.

Напомним, в августе в Днепропетровской области на электронном аукционе продали памятник Ленину, демонтированный в Желтых Водах в 2014 году. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: памятник ленину, демонтаж, Одесская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь