В Киеве работу транспорта продлят на три часа в ночь на Новый год

В столице Украины произойдут изменения в маршрутах общественного транспорта в связи с общегородскими праздничными мероприятиями.

Общественный транспорт будет ездить на три часа дольше в ночь на 1 января КГГА

В Киеве в новогоднюю ночь работу общественного наземного транспорта и метрополитена планируют продлить на три часа – до 3.00 ночи. Об этом в среду, 18 декабря, сказала директор Департамента культуры Диана Попова во время расширенного заседания коллегии Киевской горгосадминистрации, посвященной подготовке города к празднованию Нового года, Рождества и Крещения, сообщает УНИАН.

Читай также: В Киеве откроют шесть бесплатных катков

“В новогоднюю ночь будет продлена работа пассажирского транспорта на три часа, фуникулер будет работать круглосуточно“, – сказала Попова.

В то же время пока еще не обнародовано распоряжение КГГА, которым утверждено продление городского пассажирского транспорта общего пользования.

Попова напомнила также, что произойдут изменения в маршрутах общественного транспорта в связи с общегородскими праздничными мероприятиями. Так, 19, 22, 24, 25, 31 декабря и 1 и 7 января во время праздничных мероприятий по Владимирскому проезду будет запрещено движение всех видов транспортных средств. Поэтому в субботу, воскресенье и праздничные дни предусмотрено открыть дорожное движение по улице Крещатик. В маршруты городского пассажирского транспорта будут внесены соответствующие изменения.

Читай также: Когда начинать совершать покупки для новогоднего стола — эксперт

Ранее стало известно, как украинцы будут отдыхать на Новый год-2020.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram