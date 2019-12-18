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ВР окончательно отменила депутатскую неприкосновенность

Комментариев: 4
За законопроект проголосовал 291 депутат.
В ВР отменили неприкосновенность
В ВР отменили неприкосновенность
Пресс-служба ВРУ

ВР поддержала законопроект №2237 об отмене депутатской неприкосновенности во втором чтении. 291 нардеп проголосвал за это в ходе сегодняшнего заседания парламента. 

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За законопроект “О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины“ проголосовали 223 нардепа “Слуги народа“, 22 представителя “За Життя“, 17 нардепов от депутатской группы “Довира“, 15 участников группы “За майбутне“ и 14 внефракционных.

Напомним, В ВР проведут расследование вчерашних столкновений под парламентом.

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Теги: ВР, голосование, неприкосновенность
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Комментариев (4)
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ЗаУкраїну    18.12.2019, 13:51
Оценка:  -2
ЗаУкраїну
Они ее сняли не так как обещали. Нагородили кучу препятствий в законе.Эту наволочь по прежнему запросто так за шиворот не возьмешь.
Антибес    18.12.2019, 13:46
Оценка:  -1
Антибес
Педрилу Сахарного-в тюрьму!
alex-zol    18.12.2019, 12:57
Оценка:  +4
alex-zol
где-то, у петюни, потекло по ноге)))))))))))
ИИИИИИИИИИ    18.12.2019, 13:07
Оценка:  +3
ИИИИИИИИИИ
да и не только у него
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