ВР окончательно отменила депутатскую неприкосновенность

За законопроект проголосовал 291 депутат.

ВР поддержала законопроект №2237 об отмене депутатской неприкосновенности во втором чтении. 291 нардеп проголосвал за это в ходе сегодняшнего заседания парламента.

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За законопроект “О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины“ проголосовали 223 нардепа “Слуги народа“, 22 представителя “За Життя“, 17 нардепов от депутатской группы “Довира“, 15 участников группы “За майбутне“ и 14 внефракционных.

Напомним, В ВР проведут расследование вчерашних столкновений под парламентом.

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