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Депутаты увеличили себе зимние “каникулы” на неделю

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Депутаты решили поработать с избирателями.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
Слуга народа / Facebook/Фейсбук

Верховная Рада Украины увеличила себе зимние “каникулы” на неделю. С 20 по 24 января народные избранники будут работать не в режиме пленарного заседания, а с избирателями.

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Сегодня без обсуждения парламентарии поддержали постановление "О внесении изменений в календарный план ведения второй сессии ВРУ ИХ созыва", передает УНИАН.

Отметим, что данное решение поддержали 325 народных депутатов.

Согласно данному постановлению, с 20 по 24 января нардепы будут работать с избирателями. Пленарные заседания в эти дни отменяются.

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Последнее пленарное заседание в 2019 году должно состояться 20 числа, а в январе теперь депутаты будут работать не на двух пленарных неделях, а только на одной - с 13 по 17 января. Согласно Конституции и регламенту, следующая сессия начнется в первый вторник 2020 - 4 февраля.

Напомним, нардепы из Слуги народа охраняют трибуну в Раде. Накануне депутаты от фракции Батькивщина блокировали трибуну, требуя снять с повестки дня законопроект о земельной реформе.

 

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Теги: депутаты, каникулы, Верхавная Рада
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Комментариев (1)
Lyonya-Space    18.12.2019, 13:16
Оценка:  +2
Lyonya-Space
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А выход на пенсию по "1-му списку", а регресс?
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