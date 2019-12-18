Баканов пожаловался на низкие зарплаты в СБУ

Увеличение системы мотивации сотрудников, в том числе финансовой, должно стать одним из направлений реформы СБУ.

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На сегодняшний день сотрудники СБУ получают самую низкую зарплату среди всех представителей силового блока Украины. Об этом глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил в интервью агентству “Интерфакс-Украина“.

Так, говоря о предстоящей реформе внутри Службы, Баканов выделил ее важные шаги, которые можно сделать уже сейчас в рамках внутренних возможностей.

Есть проблема, которой много лет, и касается она того, что наши сотрудники не мотивированы. У них самая низкая зарплата среди всего силового блока ... Поэтому уже сейчас мы будем все это менять, разрабатывать систему мотивации сотрудников, упрощать систему продвижения по службе, - подчеркнул глава СБУ.

Напомним, в СБУ считают, что угроза сепаратизма в Западной Украине реальна. Сепаратистские настроения в западных регионах страны подогреваются из-за рубежа.

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