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Баканов пожаловался на низкие зарплаты в СБУ

Комментариев: 2
Увеличение системы мотивации сотрудников, в том числе финансовой, должно стать одним из направлений реформы СБУ.
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов
wikimedia.org

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На сегодняшний день сотрудники СБУ получают самую низкую зарплату среди всех представителей силового блока Украины. Об этом глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил в интервью агентству “Интерфакс-Украина“.

Так, говоря о предстоящей реформе внутри Службы, Баканов выделил ее важные шаги, которые можно сделать уже сейчас в рамках внутренних возможностей.

Есть проблема, которой много лет, и касается она того, что наши сотрудники не мотивированы. У них самая низкая зарплата среди всего силового блока ... Поэтому уже сейчас мы будем все это менять, разрабатывать систему мотивации сотрудников, упрощать систему продвижения по службе, - подчеркнул глава СБУ.

Напомним, в СБУ считают, что угроза сепаратизма в Западной Украине реальна. Сепаратистские настроения в западных регионах страны подогреваются из-за рубежа.

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Теги: СБУ, Баканов, зарплата, реформа
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Комментариев (2)
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ЗаУкраїну    18.12.2019, 13:47
Оценка:  -1
ЗаУкраїну
сбу, если дословно, то это обычные сторожа. Их народ нанял себя охранять, А сторожам никогда особо много не платили.
alex-zol    18.12.2019, 12:55
Оценка:  +1
alex-zol
на финансирование карасей, стерненков и прочей куйни, тоже не хватает?
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