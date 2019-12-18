Проезд в Польшу: Паспорта теперь будут проверять во время движения
Кабинет министров Украины запустит сервис, который уменьшит время ожидания для пассажиров при пересечении государственной границы на железнодорожной станции Львов для железнодорожного пассажирского сообщения с Польшей.
Об этом сообщил премьер министр Алексей Гончарук, передают Факты.
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"Мы открыли международный пункт контроля на этом участке, который будет функционировать постоянно и круглосуточно. Все процедуры пограничного и таможенного контроля будут осуществляться непосредственно во время движения поездов", - отметил Гончарук.
Такой результат дал успешный пилотный проект на поездах Интерсити+ сообщением Киев-Львов-Перемышль, что движется между станциями Львов и Мостиска-2 и обратно.
Как сообщалось 16 декабря, в Укрзализныце рассказали о стоимости колеи из Львова в Польшу.
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