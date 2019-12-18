Проезд в Польшу: Паспорта теперь будут проверять во время движения

Правительство создаст сервис, который уменьшит время ожидания для пассажиров при пересечении государственной границы на железнодорожной станции Львов.

Кабинет министров Украины запустит сервис, который уменьшит время ожидания для пассажиров при пересечении государственной границы на железнодорожной станции Львов для железнодорожного пассажирского сообщения с Польшей.

Об этом сообщил премьер министр Алексей Гончарук, передают Факты.

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"Мы открыли международный пункт контроля на этом участке, который будет функционировать постоянно и круглосуточно. Все процедуры пограничного и таможенного контроля будут осуществляться непосредственно во время движения поездов", - отметил Гончарук.

Такой результат дал успешный пилотный проект на поездах Интерсити+ сообщением Киев-Львов-Перемышль, что движется между станциями Львов и Мостиска-2 и обратно.

Как сообщалось 16 декабря, в Укрзализныце рассказали о стоимости колеи из Львова в Польшу.

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