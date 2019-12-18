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Арахамия не исключил, что закон о рынке земли рассмотрят до конца года

Комментариев: 1
Глава партии "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает рассмотрение законопроекта о рынке земли до конца текущего года.
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия
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Верховная Рада Украины, возможно, рассмотрит закон о рынке земли еще в 2019 году. Об этом сообщил председатель партии “Слуга народа“ Давид Арахамия, передает корреспондент УНН

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“Может быть, смотрите, согласно регламенту это может случиться. Я еще раз подчеркиваю, может быть и так и так. Это все будет зависеть от того, как эффективно работает комитет профильный. Если комитет обработает, теоретически мы можем голосовать в этом году”, - заявил Арахамия.

Также глава партии “Оппозиционная платформа за жизнь“ Вадим Рабинович заявил, что было достигнуто решение о том, что будут изучены все 4 тысячи правок, поданные к законопроекту о рынке земли и после этого в течение 10 дней будет сформирована сравнительная таблица, которая даст наглядно изучить ситуацию.

Если это правда, и никаких наперстков не предусмотрено у них, то мы выйдем на рассмотрение закона о земле где-то к марту месяцу. Я думаю, что это правильно, так как никакой срочности нет, — сказал Рабинович.

Также Рабинович сообщил, что следующее заседание аграрного комитета запланировано на 18 декабря 2019 года. 

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Напомним, В Слуге народа назвали протесты под Радой “спектаклем“

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Теги: Арахамия, Рынок земли, Верховная Рада
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Комментариев (1)
ЗаУкраїну    18.12.2019, 13:44
Оценка:  -2
ЗаУкраїну
И чему эта обезьянеподобная чурка так счастливо лыбится? Поймал Бога за бороду?
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