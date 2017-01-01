В Минске началось первое после “нормандского саммита” заседание ТКГ

Стороны обсудят обмен пленными и прекращение огня.

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Сегодня, 18 декабря, в столице Беларуси Минске началось первое после “нормандского саммита” заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Беларуси в Twitter.

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Отмечается, что в ходе сегодняшнего заседания ТКГ стороны обсудят формулу обмена пленными, вопрос полного и всестороннего прекращения огня, а также новые участки разведения сил на Донбассе.

Напомним, в Минске согласуют дату прекращения огня. На заседании Трехсторонней контактной группы, которое запланировано на 18 декабря, уточнят списки для обмена пленных и дату прекращения огня на Донбассе, заявил глава МИД Вадим Пристайко.

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