МИД России назвал изменения в Конституции Украины "подменой понятий".

Российское Министерство иностранных дел выступило жесткой критикой в адрес продления закона об особом порядке самоуправления на Донбассе и проекта конституционных изменений относительно децентрализации в Украине. Об этом сообщают российские СМИ.

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В МИД РФ увидели “поток законотворческих инициатив администрации Владимира Зеленского“ после “нормандского“ саммита в Париже 9 декабря.

На первый взгляд, все было сделано в духе Минских соглашений и приурочено к заседанию Контактной группы 18 декабря. Однако важны нюансы“, - говорится в сообщении.

В Министерстве иностранных дел России также раскритиковали принятие закона об “особом статусе“ ОРДЛО и закон об изменениях в Конституцию Украины и призвали воздержаться от «подмены понятий» и искажения договоренностей, достигнутых в Париже.

“Рассчитываем, что украинские законодатели будут ответственно подходить к выполнению минского “Комплекса мер“, избегая подмены понятий и искажения существа договоренностей лидеров стран “нормандского формата“. Уверены, что это будет способствовать всеобъемлющему политическому урегулированию внутриукраинского конфликта в Донбассе“, - заявили в министерстве.

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