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"Подмена понятий": Россия раскритиковала изменения в Конституции Украины

Комментариев: 14
МИД России назвал изменения в Конституции Украины "подменой понятий".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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Российское Министерство иностранных дел выступило жесткой критикой в адрес продления закона об особом порядке самоуправления на Донбассе и проекта конституционных изменений относительно децентрализации в Украине. Об этом сообщают российские СМИ. 

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В МИД РФ увидели “поток законотворческих инициатив администрации Владимира Зеленского“ после “нормандского“ саммита в Париже 9 декабря.

На первый взгляд, все было сделано в духе Минских соглашений и приурочено к заседанию Контактной группы 18 декабря. Однако важны нюансы“, - говорится в сообщении.

В Министерстве иностранных дел России также раскритиковали принятие закона об “особом статусе“ ОРДЛО и закон об изменениях в Конституцию Украины и призвали воздержаться от «подмены понятий» и искажения договоренностей, достигнутых в Париже.

“Рассчитываем, что украинские законодатели будут ответственно подходить к выполнению минского “Комплекса мер“, избегая подмены понятий и искажения существа договоренностей лидеров стран “нормандского формата“. Уверены, что это будет способствовать всеобъемлющему политическому урегулированию внутриукраинского конфликта в Донбассе“, - заявили в министерстве.

Напомним, В сети показали анти-рекламу Apple, высмеивающую “российский Крым“ 

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Теги: Украина, Россия, Конституция
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Комментариев (14)
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Woodbrother    18.12.2019, 14:23
Оценка:  +3
Woodbrother
На мнение какой то там задрипаной на россии глубоко нас_рать.
Зелибоба    18.12.2019, 14:20
Оценка:  -3
Зелибоба
Американцы распределили украинцев на гаплогруппы. Большая часть из испытуемых (порядка 70 относится к группе, характерной для степняков, гаплогруппа R1a чаще всего соотносима с киргизами и узбеками, наполовину – с башкирами и казанскими татарами. Шо всё? никакие не славяне? ((((
Woodbrother    18.12.2019, 14:32
Оценка:  +2
Woodbrother
Не славяне - это так называемые русские. Это подтверждено генетическими исследованиями.
Lyonya-Space    18.12.2019, 14:08
Оценка:  +6
Lyonya-Space
Опять в овёс аргентинский муки подсыпали?
Ну и озорники, его кремлёвские коллеги!
LifeStriker    18.12.2019, 13:54
Оценка:  +5
LifeStriker
Руссо-нацо-фашистов оккупантов украинофобов спросить забыли! России вообще не существует после 1993 года когда фашистская русская хунта расстреляла легитимную власть из танков! Есть террористическая организация которая захватила нах братских народ во главе с терористом путином-ставлеником хунты
Graddfeydd    18.12.2019, 13:45
Оценка:  +7
Graddfeydd
Забыли лишнехромосомных скотов спросить, как нам менять свой основной закон - своей страной занимайтесь, крепоносцы кретинские!
zheka-yakob    18.12.2019, 13:49
Оценка:  -9
zheka-yakob
Шароварник, выполняй минские договорённости....там все написАно))
Lyonya-Space    18.12.2019, 13:58
Оценка:  +7
Lyonya-Space
Лапотно-фуфаечный навозо-петухо-леп, брысь на ватные ресурсы!
Lyonya-Space    18.12.2019, 13:58
Оценка:  +3
Lyonya-Space
Лапотно-фуфаечный навозо-петухо-леп, брысь на ватные ресурсы!
SEMPENTY    18.12.2019, 13:45
Оценка:  +11
SEMPENTY
Лаврову надо серьезно лечиться... В Кащенко вероятно палата для него найдется..
SINOBI-LIFE    18.12.2019, 13:42
Оценка:  +12
SINOBI-LIFE
У козломордых подгорает,а нам на них чихать!!!
zheka-yakob    18.12.2019, 13:45
Оценка:  -10
zheka-yakob
Нам тоже плевать на дупомовных))))
Lyonya-Space    18.12.2019, 13:54
Оценка:  +8
Lyonya-Space
А лаврухе непох!
CasperW    18.12.2019, 14:08
Оценка:  +6
CasperW
сказки не рассказывай, мы в курсе о топ запросах в яндексе. Сегодня новость была.
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