В Одессе снова пожар: горят склады возле "7 км"
Очередной масштабный пожар произошел в Одессе.
18 декабря в Одессе произошел очередной масштабный пожар. Недалеко от промтоварного рынка “7 км“ загорелись складские помещения. Об этом сообщает Думская.
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На место инцидента прибыло большое количество пожарных машин, спасатели готовятся вскрывать крышу склада.
На данный момент информации о пострадавших нет.
Напомним, полиция назвала главную причину пожара в Одесском колледже.
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