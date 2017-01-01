В Одессе снова пожар: горят склады возле "7 км"

Очередной масштабный пожар произошел в Одессе.

18 декабря в Одессе произошел очередной масштабный пожар. Недалеко от промтоварного рынка “7 км“ загорелись складские помещения. Об этом сообщает Думская.

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На место инцидента прибыло большое количество пожарных машин, спасатели готовятся вскрывать крышу склада.



На данный момент информации о пострадавших нет.

Напомним, полиция назвала главную причину пожара в Одесском колледже.

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