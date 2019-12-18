Баканов: Мы знаем, кто стоит за анонимами в Telegram

Глава СБУ заявил, что анонимы в Telegram их известны.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что его ведомству удалось вычислить людей, которые скрываются за маской Джокера и Темного рыцаря в Telegram.

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Об этом Баканов рассказал в интервью за минуту для издания Лига.нет.

По словам Баканова, анонимы уже вычислены, но их имена обсуждать и рекламировать не стоит. Между тем, СБУ за ними наблюдает.

Есть оперативная информация, но рекламировать людей, которые стоят за этим, не имеет смысла. За этим однозначно следует наблюдать. (Их действия могут раскачиваться извне) мы видим эти связки, - сказал Баканов.

Напомним, в СБУ назвали главные угрозы национальной безопасности. Глава СБУ назвал главные угрозы национальной безопасности Украины.

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