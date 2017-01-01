Под Киевом в дом бизнесмена кинули взрывпакет
Полиция разыскивает злоумышленника.
18 декабря, в 4.30 утра, во двор частного дома предпринимателя в Васильковском районе Киевской области неизвестный кинул взрывпакет. Инцидент произошел в селе Большая Салтановка. Об этом сообщает ГУНП в Киевской области.
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В результате взрыва никто из жителей дома не пострадал, повреждены два автомобиля.
В полиции сообщили, что разыскивают злоумышленника, идут следственные действия.
Напомним, у жителя Ровно обнаружили 10 тысяч единиц оружия и боеприпасов.
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