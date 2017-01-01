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Под Киевом в дом бизнесмена кинули взрывпакет

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Полиция разыскивает злоумышленника.
Во двор к предпринимателю кинули взрывпакет
Во двор к предпринимателю кинули взрывпакет
kv.npu.gov.ua

18 декабря, в 4.30 утра, во двор частного дома предпринимателя в Васильковском районе Киевской области неизвестный кинул взрывпакет. Инцидент произошел в селе Большая Салтановка. Об этом сообщает ГУНП в Киевской области. 

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В результате взрыва никто из жителей дома не пострадал, повреждены два автомобиля.

В полиции сообщили, что разыскивают злоумышленника, идут следственные действия.



Напомним, у жителя Ровно обнаружили 10 тысяч единиц оружия и боеприпасов.

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Теги: взрыв, Васильковский район, полиция, взрывпакет
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