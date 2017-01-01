Украина подписала безвиз с еще одной страной

Украина и Северная Македония подписали соглашение о безвизе.

Украина и Северная Македония подписали соглашение о безвизовом режиме на постоянной основе. Об этом сообщает сотрудник Министерства иностранных дел Украины Андрей Зайцев у себя Twitter.

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“В Северную Македонию без виз уже на постоянной основе: отменено как кратко-, так и долгосрочные (иммиграционные) визы!“, - говориться в сообщении.

Скриншот twitter.com

Данный документ предполагает что, граждане Украины и Северной Македонии могут осуществлять безвизовые поездки по биометрическому паспорту сроком до 90 дней в течение 180 дней. Отменяются долгосрочные визы на пребывание свыше 90 дней с целью учебы, трудоустройства, воссоединения семьи и иммиграции. Также граждане получат возможность бесплатно оформлять другие категории долгосрочных виз.

Напомним, С 2010 года за границей осели 4 млн украинцев – Дубилет

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