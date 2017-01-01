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Аномалии природы: Во Львове расцвели магнолия и калина

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Аномальная температура воздуха повлияла на поведение растений.
Во Львове расцвела магнолия
Во Львове расцвела магнолия
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Рекордные +16 в Украине в середине декабря внесли свои коррективы в поведение некоторых растений. Так, во Львове 18 декабря расцвели магнолия и калина.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Евгения Поликарпова.

Девушка также обнародовала несколько фотографий аномальной зимы во Львове.

По ее словам, орешник пустил свежие ростки, яблоки на деревьях выглядят свежими, расцвела магнолия и калина.

17 декабря. Львов. Калина ароматная полностью расцвела. Магнолия имеет почки 2 см. Орешник пустил "серьги". Яблоки, словно свежие, висят на дереве. Весенний процесс пошел. Пчел ждут не лучшие времена, - написала журналистка.

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К слову, по данным Укргидрометцентра, сегодня во Львове до +14 градусов тепла.

Напомним, синоптики предупредили об аномальной погоде. 18 декабря воздух в Украине местами прогреется до +16.

 

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Теги: погода, аномалия, магнолия, калина, Львов
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