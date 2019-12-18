Минобороны: Каждый десятый солдат в ВСУ – женщина

Женщины в равной мере представлены как на гражданских, так и на военных должностях в армии.

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Около 23% штатного состава ВСУ на сегодня составляют женщины, которые занимают как гражданские должности, так и военные. Об этом во время круглого стола “Внедрение гендерного равенства в секторе безопасности и обороны Украины: достижения и вызовы“ рассказала главный специалист Департамента военного образования, науки, социальной и гуманитарной политики Министерства обороны Любовь Гуменюк, пишет “АрмияИнформ“.

По ее словам, около 12% штата ВСУ приходится на гражданских работниц, выполняющих невоенные задачи в армии. Но при этом еще 11% штата – это женщины-военнослужащие.

На сегодня мы имеем все открытые должности рядового, сержантского и старшинского состава для женщин-военнослужащих ... В ВСУ есть тенденция к росту доли женщин, которая на сегодня является значительной. Например, если в 2014-м процент женщин (военнослужащих – ред.) в ВСУ был 6,5%, то сегодня мы имеем более 11% женщин-военнослужащих, - сообщила Гуменюк.

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Она отметила, что женщины активно участвуют в Операции объединенных сил на Донбассе, где составляют более 10% от общей численности привлеченного состава. За время проведения операции около 200 женщин получили государственные награды, восемь из них – посмертно. Статус участника боевых действий получили почти 10 тысяч женщин-военнослужащих.

Гуменюк уверяет, что Министерство обороны обеспечивает для представителей обоих полов равный доступ к должностям и воинским званиям и равный объем ответственности во время прохождения службы. Тем не менее, некоторые ограничения всё же сохраняются.

Есть ограничения доступа к должностям офицерского состава в части, которая защищает законодательством репродуктивную функцию женщин. Это должности, связанные с использованием взрывчатых, ядовитых веществ, с водолазными работами, с тушением пожаров, а также на подводных и надводных кораблях, исключая должности морально-психологического и медицинского обеспечения, а также отдельные должности в подразделениях специального назначения, - рассказала Гуменюк.

В то же время, по ее словам, сейчас ведется работа по устранению этих ограничений для женщин-военнослужащих.

Напомним, стало известно, как в 2020 году изменится гардероб женщин-военных. Форму начали разрабатывать еще в 2018 году, опираясь на стандарты и нормативы НАТО.

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