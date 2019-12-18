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Отменяется упрощенное пересечение границы с РФ: что это значит для украинцев

Комментариев: 7
Кабмин принял решение о запрете для украинских граждан пересекать границу с РФ по внутренним паспортам.
Премьер Министр Украины Алексей Гончарук
Премьер Министр Украины Алексей Гончарук
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Кабмин на заседании 18 декабря принял решение о запрете украинским гражданам пересекать границу с РФ по внутренним паспортам. С 1 марта 2020 года въезд на территорию РФ будет осуществляться только по загранпаспорту. Об этом на своем Telegram-канале сообщил Премьер Гончарук. 

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Причиной данного запрета, по данным Пограничной службы Украины, является низкая степень защиты внутреннего паспорта гражданина Украины в форме книжечки и свидетельства о рождении, что приводит к росту случаев подделки документов. А бумажный паспорт может использоваться для пересечения границы третьими лицами, а также преступниками.

Также, в паспорте и свидетельстве о рождении граждан Украины не содержится информации латинскими буквами, что делает невозможным автоматическое считывание информации с документов при пересечении границы, а также проверить владельца по базам Интерпола.

В Правительстве решили, что в условиях войны c РФ, такой способ пересечения границы, является угрозой национальной безопасности Украины. 

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Так, с 1 марта 2020 года, граждане Украины, которые собираются пересекать границу с РФ смогут сделать это только по загранпаспорту, другие документы не будут запрещены при пересечении границы с РФ.

Срок 1 марта 2020 года установлен для того, чтобы граждане заинтересованные в посещении России смогли вовремя оформить загранпаспорт.

Напомним, Получение гражданства упростили для защитников Украины

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Теги: Украина, Россия, Граница
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Комментариев (7)
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fkrfyfan    18.12.2019, 15:31
Оценка:  -3
fkrfyfan
Есть повод вволю поскакать
Палтус    18.12.2019, 15:26
Оценка:  +1
Палтус
Уму не постижимо, как все это время работало упрощенное пересечение границы
Кайдаш    18.12.2019, 15:16
Оценка:  -1
Кайдаш
Лаша, тумбай
PomoikaZE    18.12.2019, 15:14
Оценка:  -3
PomoikaZE
К загранпаспорту нужно добавить справку от психиатра, чтобы было понятно, что выезжающие добровольно готовы пополнить ряды "террористов, диверсантов, шпионов" и т.д.
Антибес    18.12.2019, 15:12
Оценка:  -1
Антибес
Сказать что дебилы бля,значит ничего не сказать!И"вайну видём"и одновременно боремся за транзит газа этого"аХрессора"и" Аккупанта"!)))))
МаксимУм    18.12.2019, 15:09
Оценка:  +6
МаксимУм
Шёл 6-й год войны...
VSHIVANKA    18.12.2019, 15:06
Оценка:  -5
VSHIVANKA
ТАКИМ СПОСОБОМ МАЙДАУНЫ ХОТЯТ ХОТЬ НЕМНОГО СНИЗИТЬ ОТТОК НАСЕЛЕНИЯ С САМОЙ НИЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ ЕВРОПЫ В РОССИЮ ..... )))
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