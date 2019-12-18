Отменяется упрощенное пересечение границы с РФ: что это значит для украинцев

Кабмин принял решение о запрете для украинских граждан пересекать границу с РФ по внутренним паспортам.

Кабмин на заседании 18 декабря принял решение о запрете украинским гражданам пересекать границу с РФ по внутренним паспортам. С 1 марта 2020 года въезд на территорию РФ будет осуществляться только по загранпаспорту. Об этом на своем Telegram-канале сообщил Премьер Гончарук.

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Причиной данного запрета, по данным Пограничной службы Украины, является низкая степень защиты внутреннего паспорта гражданина Украины в форме книжечки и свидетельства о рождении, что приводит к росту случаев подделки документов. А бумажный паспорт может использоваться для пересечения границы третьими лицами, а также преступниками.

Также, в паспорте и свидетельстве о рождении граждан Украины не содержится информации латинскими буквами, что делает невозможным автоматическое считывание информации с документов при пересечении границы, а также проверить владельца по базам Интерпола.

В Правительстве решили, что в условиях войны c РФ, такой способ пересечения границы, является угрозой национальной безопасности Украины.

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Так, с 1 марта 2020 года, граждане Украины, которые собираются пересекать границу с РФ смогут сделать это только по загранпаспорту, другие документы не будут запрещены при пересечении границы с РФ.

Срок 1 марта 2020 года установлен для того, чтобы граждане заинтересованные в посещении России смогли вовремя оформить загранпаспорт.

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