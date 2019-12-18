Совокупный ущерб Укрзализныци составляет 40 тысяч гривен.

Футбольные фанаты разгромили пригородную электричку Нежин - Киев в воскресенье, 15 декабря. Хулиганы взрывали петарды и жгли файеры, а также сорвали 35 сидений и стоп-кран, сообщает Укрзализныця.

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“Машинист был вынужден остановить поезд на станции Бобровица и вызвать сотрудников полиции. Задержка движения составила 38 минут“ - говорится в сообщении.

Хулиганы сбежали до прибытия полиции. Ущерб Укрзализныци составляют около 40 тыс грн

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“Всего за 11 месяцев 2019 года железнодорожники зафиксировали 256 случаев повреждения пригородных поездов, из которых 209 случаев оказали непосредственное влияние на безопасность движения. Остальные - раскраска вагонов как снаружи, так и внутри“ - подытожили в УЗ.

Футбольные фанаты разгромили электричку Укрзализныця / Facebook

Как сообщалось 3 ноября, в Киеве электричка сбила перебегавшую пути женщину.

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