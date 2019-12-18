Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Футбольные фанаты разгромили электричку

Комментариев: 2
Совокупный ущерб Укрзализныци составляет 40 тысяч гривен.

Футбольные фанаты разгромили пригородную электричку Нежин - Киев в воскресенье, 15 декабря. Хулиганы взрывали петарды и жгли файеры, а также сорвали 35 сидений и стоп-кран, сообщает Укрзализныця.

Читай также: У киевлян сдали нервы: Пассажиры устроили погром в метро

“Машинист был вынужден остановить поезд на станции Бобровица и вызвать сотрудников полиции. Задержка движения составила 38 минут“ - говорится в сообщении. 

Хулиганы сбежали до прибытия полиции. Ущерб Укрзализныци составляют около 40 тыс грн

Читай также: В Киеве на Святошино поезд сбил женщину

“Всего за 11 месяцев 2019 года железнодорожники зафиксировали 256 случаев повреждения пригородных поездов, из которых 209 случаев оказали непосредственное влияние на безопасность движения. Остальные - раскраска вагонов как снаружи, так и внутри“ - подытожили в УЗ.

Футбольные фанаты разгромили электричку
Футбольные фанаты разгромили электричку
Укрзализныця / Facebook

Как сообщалось 3 ноября, в Киеве электричка сбила перебегавшую пути женщину.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Укрзализныця, электричка, хулиганы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
colavova    18.12.2019, 14:59
Оценка:  +3
colavova
тут аваков бессилен))
alex-zol    18.12.2019, 14:59
Оценка:  +1
alex-zol
не футбольные фанаты, а преступники!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь