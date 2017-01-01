В плену у боевиков "ЛДНР" находятся 250 украинцев - СБУ

С Октября в плен боевиков попали еще 5 человек.

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На Донбассе в плену у поддерживаемых Россией сепаратистов находятся 250 граждан Украины.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины в ответ на запрос Радио “Свобода“.

“По состоянию на 16 декабря в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины запрашиваются как незаконно лишенные свободы на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях 250 человек“, - заявили в СБУ.

Как отмечает издание, в конце октября Служба безопасности Украины сообщала, что на Донбассе незаконно лишены свободы 245 человек.

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27 декабря 2017 года на Донбассе между украинской стороной и поддерживаемыми Россией боевиками состоялся последний пока масштабный обмен удерживаемыми лицами. Он был запланирован по формуле “306 на 74“. Украинской стороне 27 декабря передали 74 человека, однако один из них решил остаться на неподконтрольной украинской власти территории. Киев передал боевикам 233 человека.

Как сообщалось 16 декабря, под ОП с одиночным пикетом вышла жена пленника “ДНР“.

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